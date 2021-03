https://mundo.sputniknews.com/20210309/el-consejo-europeo-predice-el-liderazgo-de-la-ue-en-la-produccion-de-vacunas-anti-covid-1109701093.html

El Consejo Europeo predice el liderazgo de la UE en la producción de vacunas anti-COVID

"Nos convertiremos en el principal productor de vacunas en el mundo en los próximos meses", dijo en un boletín informativo dedicado a la vacunación en la UE.En la nota mencionó varios puntos que, a su juicio, muestran que Europa "no se está quedando atrás" y está "bien posicionada para liderar el terreno en una maratón".Michel reconoció que la producción de vacunas es "un proceso complejo" y requiere "una estrategia y una organización industrial impecables".Michel destacó que sin Europa "no habría sido posible desarrollar y producir varios tipos de vacunas en menos de un año, cuando habitualmente se necesitan al menos cuatro o cinco años".El jefe del Consejo Europeo afirmó que la UE es la más solidaria con los países menos prósperos, pues lanzó la iniciativa internacional Covax para proporcionar vacunas a los habitantes de esos Estados."Me sorprende escuchar que Europa fue acusada de falta de solidaridad (...). Desde el principio, Europa defendió activamente los esfuerzos internacionales y apoyó el principio de que las vacunas deberían estar disponibles en todo el mundo", subrayó Michel.El funcionario recordó que la UE y los Estados miembros destinaron 2.700 millones de euros para lograr ese objetivo, proporcionando una cuarta parte de la financiación del programa.El jefe del Consejo Europeo prometió ayudar a los socios más importantes de la UE, en particular, a los participantes del programa de asociación oriental (Georgia, Moldavia y Ucrania), así como a los países de América Latina y África.

