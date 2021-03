https://mundo.sputniknews.com/20210309/colombia-reitera-rechazo-a-llamado-urgente-de-la-onu-por-reinicio-de-fumigaciones-aereas-1109668331.html

Colombia reitera rechazo a llamado urgente de la ONU por reinicio de fumigaciones aéreas

Colombia reitera rechazo a llamado urgente de la ONU por reinicio de fumigaciones aéreas

BOGOTÁ (Sputnik) — El Gobierno colombiano reiteró el rechazo a un llamado urgente que le hicieron en diciembre pasado 7 relatores y representantes de... 09.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-09T01:36+0000

2021-03-09T01:36+0000

2021-03-09T01:36+0000

américa latina

glifosato

colombia

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/105203/31/1052033163_0:132:2464:1518_1920x0_80_0_0_044d1f7c0bb88b2d0392c332ccefc340.jpg

El llamado, señalaron los relatores en su misiva en diciembre, se dio luego de considerar que la fumigación con glifosato -cancelada desde octubre de 2015 por un fallo de la Corte Constitucional- representa un riesgo para los derechos humanos y para el medio ambiente."El estado colombiano no ha iniciado las aspersiones aéreas. Por lo tanto, en su respuesta, la Cancillería rechaza, con base en las normas que regulan el mandato de los relatores, que éstos acudan a la figura del Llamamiento Urgente, que sólo procede 'en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas'", agregó la Cancillería.Asimismo, explicó que la carta de respuesta a los relatores rechazó que estos juzgaran y afirmaran, "sin una base cierta", que cualquier decisión del Gobierno de Colombia sobre este tema "no cumpliría con las condiciones establecidas en la sentencia T-236 de la Corte Constitucional, ni tampoco con las obligaciones internacionales en la materia".Dichas condiciones refieren, en esencia, que las aspersiones se podrían retomar siempre que el Gobierno pudiera demostrar, con bases científicas, que el glifosato no afecta la salud humana y que el proyecto sería socializado con las comunidades rurales, algo que el Ejecutivo sostiene que ha realizado para poder retomar las fumigaciones aéreas.Por último, la Cancillería señaló que "Colombia seguirá abierta al escrutinio internacional y continuará cooperando con los mecanismos internacionales de derechos humanos en el marco de los mandatos, principios y ordenamientos que los rigen".El Gobierno de Colombia se ha fijado la meta de reducir en 50% las áreas de cultivos ilícitos y la producción mundial de cocaína al año 2023, es decir, que las hectáreas de coca no superen las 105.000 y la producción de cocaína esté por debajo de las 450 toneladas métricas, para lo cual sustenta el uso del glifosato en conjunto con la erradicación manual de los cultivos de coca, insumo básico para la fabricación de cocaína.

/20201231/colombia-cumplio-en-2020-meta-de-erradicar-130000-hectareas-de-coca-1093996994.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

glifosato, colombia, onu