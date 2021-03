Candidato centroderechista Lescano encabeza preferencias en Perú a un mes de elecciones

https://mundo.sputniknews.com/20210309/candidato-centroderechista-lescano-encabeza-preferencias-en-peru-a-un-mes-de-elecciones-1109702027.html

LIMA (Sputnik) — El candidato del partido Acción Popular (centroderecha), Yonhy Lescano, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de... 09.03.2021

La preferencia por Lescano, quien ha sido legislador por 18 años, aumentó cuatro puntos porcentuales en el sondeo de marzo, mientras que la intención de voto para López Aliaga (Renovación Popular, derecha) y el exarquero de fútbol Forsyth (Victoria Nacional, centro) también subió cuatro puntos porcentuales y la inclinación hacia Fujimori (Fuerza Popular, derecha) dos puntos porcentuales, todos empatados en un 7% de los consultados.Sin embargo, la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) también fue una de las figuras políticas más rechazadas por los encuestados con un 62%, seguida del candidato por el Partido Nacionalista, el exmandatario Ollanta Humala (2011-2016) con un 41%, mostró el sondeo de Datum. Más indecisosAdemás, la encuesta mostró que un 16% de los consultados votaría en blanco y un 21% no sabe a quién votar."Llama la atención en esta encuesta que los indecisos aumentaron. Lo normal es que cuando se acercan los comicios, disminuyen. Es más, algunos candidatos han tenido un crecimiento importante, pero la intención de voto no llegó de aquellos que aún no saben por quién votar, sino de otros contendientes. Existe, a nivel de indecisos, un nivel importante por definir", dijo Urpi Torrado, CEO (director ejecutivo) de Datum Internacional, en una nota explicativa del sondeo.Torrado agregó que anteriormente los votos en blanco oscilaba entre 10 y 15%.En el sondeo, un 78% de los consultados expresó que está dispuesto a concurrir a votar pese a la pandemia, un 19% señaló que no lo hará y un 3% no sabe aún.La primera vuelta de las elecciones se llevará a cabo el 11 de abril.

