https://mundo.sputniknews.com/20210309/brasil-tiene-25-de-sus-27-capitales-con-las-uci-de-los-hospitales-al-borde-del-colapso-1109710170.html

Brasil tiene 25 de sus 27 capitales con las UCI de los hospitales al borde del colapso

Brasil tiene 25 de sus 27 capitales con las UCI de los hospitales al borde del colapso

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de 25 de las 27 capitales de estado que hay en Brasil están al borde del colapso o ya... 09.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-09T22:46+0000

2021-03-09T22:46+0000

2021-03-09T22:49+0000

américa latina

coronavirus

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1109710145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_79cf6d875869fbf3fffb3f78d9778fb6.jpg

Según estos datos, referentes a la ocupación de camas para pacientes con COVID-19 en UCI en hospitales públicos, la situación más grave se da en Campo Grande (suroeste), con 106% de ocupación; Porto Alegre (sur), con 102%; y Porto Velho (norte), al 100% de su capacidad.Los porcentajes superiores a 100 indican que ya no hay camas disponibles y que hay lista de espera para acceder a un hospital.En los últimos días se están reportando decenas de muertos con COVID-19 que fallecen sin ser atendidos.Según el Observatorio Fiocruz, la situación también es de "alerta crítica" en capitales como Rio Branco (norte), con 99%; Teresina (noreste), con 98%; y Florianópolis (sur), con 97%.En las mayores ciudades de Brasil, Sao Paulo (sureste) y Río de Janeiro (sureste), la ocupación es del 82% y del 93% respectivamente.En una semana, la situación sólo mejoró en Belém do Pará (norte), que pasó del 82% al 75% de ocupación de las camas de UCI.Belém es una de las dos únicas capitales de Brasil que no está en una situación alarmante, la otra es Maceió (noreste), que tiene un 73% de ocupación.

/20201014/bolsonaro-asergura-que-la-pandemia-del-coronavirus-fue-sobredimensionada-1093125655.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

coronavirus, brasil