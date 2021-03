https://mundo.sputniknews.com/20210309/bolsonaro-en-alerta-ante-el-regreso-politico-de-lula-1109706876.html

Bolsonaro en alerta ante el regreso político de Lula

Bolsonaro en alerta ante el regreso político de Lula

"Nadie vence un maratón sin haberse preparado. A los que insisten en dividir, recuerden que existe algo que perder más importante que la vida: la libertad"... 09.03.2021, Sputnik Mundo

El juez del Tribunal Supremo Federal Edson Fachin anuló las condenas por corrupción que pesaban en su contra y el líder de la izquierda recuperó sus derechos políticos. No fue declarado inocente, pero la Justicia admitió que no debería haber sido juzgado por el juez Sérgio Moro. A pesar de que aún hay muchas incertidumbre en el ambiente, lo que importa es que la campaña electoral acaba de empezar. Con año y medio de antelación.El 8 de marzo, el propio Bolsonaro daba el pistoletazo de salida al comentar la decisión judicial sobre Lula con un lenguaje un poco menos velado que en sus redes sociales y más en la línea de la retórica electoral: "Fue una administración catastrófica del PT (Partido de los Trabajadores, izquierda) en el Gobierno. No creo que el pueblo brasileño quiera un candidato como ese en 2022, mucho menos pensar en una posible victoria suya", decía a un grupo de simpatizantes.Cara a cara Bolsonaro-LulaParte de los analistas brasileños remarcan que el regreso de Lula a escena supone un "revival" del clima vivido en las elecciones de 2018: la polarización entre la extrema derecha de Bolsonaro y la izquierda del PT. En aquel momento, Bolsonaro agitó el fantasma del "antipetismo" y funcionó. Para algunos, Lula es el rival ideal porque permite que Bolsonaro radicalice su discurso y movilice a sus bases.Otros análisis, no obstante, subrayan que la temperatura del país ha bajado y esa tensión puede que no se repita (en las pasadas elecciones municipales el bolsonarismo perdió terreno en favor de opciones conservadoras más moderadas). Además, apuntan que Lula es, a día de hoy, el candidato más fuerte para derrotar a Bolsonaro.El 7 de marzo, el diario Estado de Sao Paulo publicó una encuesta que daba a Lula un potencial de voto superior al de Bolsonaro. El 50% de los electores "votarían seguro o podrían votar" a Lula como presidente, frente al 38% que optaría por Bolsonaro.Es el único presidenciable que supera al actual presidente en opción de voto. El resto está muy atrás: Sérgio Moro (31%), Luciano Huck (28%), Fernando Haddad (27%) o Ciro Gomes (25%) no son tan competitivos. Además, Lula también juega con la ventaja de que su índice de rechazo, el de personas que no le votarían de ninguna manera, es menor que el de Bolsonaro (44 frente a 56%), lo que le da margen para crecer entre los indecisos.Lula se mantiene en silencioAunque todo Brasil da por segura su candidatura, el expresidente Lula, de momento, no se ha pronunciado. Lo hará el 10 de marzo en una rueda de prensa en la sede del sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, el mismo lugar en el que fue recibido por la multitud después de pasar año y medio en la cárcel.Se esperaba que Lula hablara hoy, pero la comparecencia se aplazó después de que el Tribunal Supremo Federal decidiera, por sorpresa, analizar el recurso que la defensa del líder del PT presentó hace años, pidiendo que se anularan las condenas porque el juez Sérgio Moro nunca actuó de forma imparcial.El exmandatario esperaba que los jueces confirmaran que fue víctima de una persecución judicial, lo que habría puesto el broche de oro a estas jornadas de infarto. No obstante, Lula tendrá que esperar. Los jueces decidieron aplazar la deliberación sine die. Las condenas siguen anuladas, pero por un motivo más burocrático: la justicia de Paraná se extralimitó porque sólo podía juzgar procesos relacionados con Petrobras, y las acusaciones contra Lula no tenían nada que ver con la petrolera.

