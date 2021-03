https://mundo.sputniknews.com/20210309/amlo-las-mujeres-policias-resistieron-estoicamente-agresiones-en-protestas-de-8m-1109685140.html

AMLO: las mujeres policías resistieron "estoicamente" agresiones en protestas de 8M

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las mujeres policías de la Ciudad de México resistieron las provocaciones de manifestantes que participaron en protestas en el Día... 09.03.2021, Sputnik Mundo

El jefe de Estado agradeció a los responsables de seguridad de la capital, "de manera especial a las mujeres policías que resistieron estoicamente agresiones y no cayeron en la provocación".López Obrador expresó que fue acertada la decisión de colocar una muralla metálica para proteger el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal y residencia oficial, que fue convertida en una instalación de protesta con la lista de mujeres asesinadas bajo el lema 'Víctimas del Feminicidios', de la cual fueron derribados varios segmentos."Si no se hubiese puesto el muro, se hubiese puesto en riesgo a mucha gente, fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional, afortunadamente, se pudo evadir el acoso, no se cayó en la trampa de la violencia y se resistió frente a la provocación", relató el mandatario.El balance de los disturbios es de 62 mujeres policías y 19 civiles lesionadas, de ellas nueve policías y una civil fueron hospitalizadas tras las protestas en las que participaron más de 20.000 personas, según cifras oficiales de la jefatura de Seguridad Pública Ciudadana de la capital.

