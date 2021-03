https://mundo.sputniknews.com/20210308/venezolanas-sienten-que-necesitan-mas-proteccion-del-estado-ante-violencia-de-genero-1109652909.html

Venezolanas sienten que necesitan más protección del Estado ante violencia de género

CARACAS (Sputnik) — La Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia entró en vigencia en Venezuela en 2007 y se convirtió en un ejemplo... 08.03.2021

"Sí, hay una ley que nos protege, pero si voy a la Policía a denunciar y nadie me atiende, o no hay alguien especializado o con sensibilidad, que me aconseje qué hacer ante un hombre que me agrede, o nos ponen trabas, entonces, no sirve una ley sino se ejecuta bien", dijo a Sputnik Marina Tejería, abogada de 33 años, residente del este de Caracas.Por su parte, Daniela Rivas contó a Sputnik que hace un año acudió con su hermana menor a denunciar a su expareja por agresión y acoso, y aunque inicialmente fue detenido el agresor, asegura que posteriormente este quedó en libertad."Yo acompañé durante varios meses a mi hermana a los tribunales, fue súper difícil, no nos atendían, nos diferían la audiencia, porque queríamos que él (el agresor) cumpliera su condena, y después de que lo declaran culpable; a los días lo vimos en la calle, porque supuestamente pagó a un juez, ya al verlo en la calle decidimos olvidarnos de eso, porque sentimos que no teníamos más que hacer, y no volvió a molestar a mi hermana", añadió Rivas.La referida ley creada para proteger a la mujer se encuentra en este momento en discusión para su reforma en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral, de mayoría oficialista), y quienes integran el legislativo han asegurado que el objetivo es robustecer su alcance.Sin embargo, en el marco de la discusión de esta ley, está lejos el abordaje de temas como la despenalización del aborto, que en los últimos meses ha provocado detenciones y la muerte de al menos una mujer, de acuerdo a lo reseñado por la prensa local.Sputnik preguntó a diez mujeres en las calles de Caracas si creían posible que el Gobierno o la oposición llevarán este tema a discusión y la mayoría respondió de forma negativa."¿Pensar en la despenalización del aborto? Eso no es tema que le guste ni al Gobierno ni a la oposición; la verdad es que todos voltean la cara cuando les hablan sobre el tema, se hacen ciegos, sordos y mudos", dijo a Sputnik Valentina Morales, residente del centro de Caracas.El pasado 17 de febrero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recalcó que en el caso del Poder Ejecutivo, el aborto no se encuentra en agenda porque la prioridad es salir de las dificultades económicas que afronta el país.A pesar de las restricciones de movilidad retomadas a partir de este lunes 8 de marzo en Caracas, por la detección de la variante P.1 del COVID-19, un grupo de mujeres se reunieron en el centro de la capital y en el este de la ciudad para denunciar, entre otras cosas, falta de políticas para atender la violencia de género y demandar la legalización del aborto, en el marco de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este lunes 8 de marzo en todo el mundo.

