"Morena ha traicionado a las mujeres": Estefanía Veloz renuncia al partido

La activista Estefanía Veloz que se define como feminista y socialista informó sobre su renuncia a la militancia en el Morena, argumentando que el partido "le... 08.03.2021, Sputnik Mundo

A través de un comunicado publicado en sus redes la también abogada subrayó que la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura del estado de Guerrero, quien enfrenta acusaciones de acoso, abuso sexual y violación, contradice la "lucha social" que dio origen a Morena. "Hoy, el partido se ha puesto a favor de las estructuras políticas, sociales y culturales que tanto hemos tratado de combatir para que ninguna persona viva fuera de sus derechos ni por debajo del bienestar. Hoy, Morena le ha dado la espalda y ha traicionado a las mujeres", reza la publicación.Explicó que su decisión de renunciar en solidaridad con todas las víctimas de abuso sexual a las que no les han creído en México. Para Velóz, su lealtad y su primera militancia "no es con un partido, sino con las mujeres y con el feminismo". "Soslayar a las víctimas y predicar el perdón de los victimarios no sólo no es ético, sino que es una vía a la perpetuación del dominio social de la misoginia, y una práctica que de volverse recurrente convertirá a Morena en enemigo de las mujeres y de sí mismo", añadió. Sin embargo, la activista confirmó que su confianza a la transformación de la vida pública se mantiene firme, por lo que continuará trabajando para consolidarla desde sus espacios de lucha. La polémica: acusaciones de violación contra Salgado MacedonioEl caso Salgado Macedonio ha causado indignación en la sociedad mexicana por las negativas de Morena para retirarlo de su lista de candidatos, pese a que tiene al menos dos acusaciones de abuso sexual en su contra. Basilia Castañeda denunció públicamente que en 1998, cuando ella tenía 17 años, fue abusada sexualmente por el ahora candidato a la gubernatura de Guerrero. También hay registro de que abusó de una trabajadora de La Jornada de Guerrero en 2016, y medios locales han informado que tiene otra acusación por una agresión sexual de 2007. Dicha situación ocasionó que grupos de mujeres, incluidas las militantes de Morena, se manifestaran en contra de la candidatura de Salgado Macedonio. Con etiquetas como #UnVioladorNoSeráGobernador, decenas de mujeres se han unido a la denuncia en contra de él y piden que se le quite el nombramiento. No obstante, ni Morena ni el presidente Andrés Manuel López Obrador se han posicionado en contra de la candidatura de Salgado Macedonio. Por el contrario, han ignorado los llamados de las mujeres y de las propias militantes.La polémica ha sido tal que tras diversos cuestionamientos por el candidatura de Salgado Macedonio, López Obrador lanzó un emblemático "Ya chole"; es decir, ya basta del tema y agregó que "esto corresponde al pueblo de Guerrero y corresponde a las autoridades competentes".A pesar de las manifestaciones y las acusaciones, Salgado Macedonio es el candidato oficial de Morena para competir en los próximos comicios electorales por la gubernatura del estado de Guerrero, pues hasta el momento el partido no ha emitido ningún comunicado al respecto.

