La explosiva entrevista del príncipe Harry y Meghan: "Ya no quería estar viva"

El príncipe Harry y Meghan fueron entrevistados por la presentadora estadounidense Oprah Winfrey tras su salida de la familia real. Revelaron actos de racismo... 08.03.2021, Sputnik Mundo

"Simplemente ya no quería estar viva", reveló Meghan para luego asegurar que estaba teniendo pensamientos "metódicos" sobre el suicidio mientras estaba en la familia real: "Ese fue un pensamiento muy claro, real y aterrador. No podía quedarme sola".Según Meghan, solicitó a la Corona ayuda médica por sus pensamientos suicidas y hasta pidió que la ingresaran en un hospital, pero le dijeron que no sería bueno para la imagen de la familia.También describió haberse sentido prisionera, ya que su licencia, pasaporte y tarjetas de crédito fueron dados de baja después de su boda. Harry: "Vi que la historia se repetía"Cuando Harry se unió a Meghan para la entrevista exclusiva con Oprah, inmediatamente expresó que le preocupaba que la historia de su madre, la princesa Diana, se repitiera en Meghan. "Vi que la historia se repetía", aseguró al indicar que hay una intensa correlación entre su esposa y su difunta madre, algo que dijo que solo se intensificó por las tensiones raciales y las redes sociales. Harry indicó que su mamá atravesó una historia similar y que "lo vio venir".En ese momento pidió ayuda a la familia real, pero decidió alejarse cuando quedó claro que la ayuda no llegaría, incluso hasta el punto en que su propio padre no respondía a sus llamadas y que se siente "decepcionado" por él. Harry dijo que él y Meghan hablaron muy profundamente sobre dar un paso atrás como miembros de alto rango de la familia real para tomar un respiro de la intensa presión tanto de la prensa como de la Corona. Sin embargo, aseguró que no tomó por sorpresa a la Corona, sino que discutió continuamente sus planes con varias personas, incluida la reina Isabel II."Hicimos todo lo posible" para quedarnos en la familia realEl príncipe Harry dijo que hicieron "todo lo posible" para permanecer en la familia real y que está triste por el desenlace."Oh, Dios mío, hicimos todo lo posible para protegerlos", agregó Meghan. Harry también aseguró que los príncipes Carlos y William están "atrapados" en el sistema real. El color de piel de su hijoMeghan afirmó que cuando estaba embarazada de su primer hijo, Archie, funcionarios del palacio le informaron que su bebé no tendría un título y por lo tanto no tendría seguridad, además de manifestarle su preocupación sobre el color de piel del primogénito. "La idea de que el primer miembro de color de esta familia no tenga título" fue algo que, según ella, le provocó mucho dolor. Mencionó que estaba preocupada por la seguridad de Archie.Además, Meghan contó al mundo el sexo del bebé que está esperando: una niña.Una boda anticipadaLa pareja reveló que contrajeron matrimonio tres días antes de la boda oficial en una ceremonia íntima. Intercambiaron votos en privado ante el arzobispo de Canterbury Justin Welsby antes de la megaboda televisada el 19 de mayo de 2018 en el castillo de Windsor.La entrevista de dos horas de duración se emitió este 7 de marzo por la noche en el canal CBS. En los días previos a la emisión de la entrevista, Oprah había calificado el relato de la exactriz de "impactante".La entrevista del príncipe Harry y Meghan con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey no le sienta bien al príncipe William ni a la reina Isabel II, según distintas fuentes.

