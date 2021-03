https://mundo.sputniknews.com/20210308/feministas-venezolanas-protestan-en-caracas-por-el-salario-y-el-aborto-1109657341.html

Feministas venezolanas protestan en Caracas por el salario y el aborto

CARACAS (Sputnik) — Organizaciones feministas venezolanas protestaron en Caracas en defensa de sus derechos laborales, por la libertad y la justicia para todas... 08.03.2021, Sputnik Mundo

La manifestación se realizó en la plaza Brión de Chacaito (este), donde las mujeres condenaron la falta de empleo para sustentar a sus hijos."Queremos reflejar cómo le afecta de manera diferenciada a las mujeres el tópico del trabajo, el que no puedan alimentar a sus hijos e hijas, el que no puedan sustentarse ellas mismas para comprarse toallas sanitarias, para ir a un ginecólogo, nos afecta a todos la crisis, pero de manera diferenciada y conmemorando el día de la mujer trabajadora, queremos alzar las banderas de las mujeres que están en la calle luchando para sustentarse ellas y sus hogares", señaló Arguinzones en conversación con Sputnik.La representante de Uquira señaló que la pandemia de COVID-19 dejó en evidencia las desigualdades sobre la mujer, pues dijo que sobre ellas recae la mayor carga en el hogar.FeminicidiosArguinzones indicó que de acuerdo a números de organizaciones feministas, el 2020 cerró con 200 feminicidios, y rechazó que el Gobierno no emita "cifras claras" sobre ese flagelo.Sin embargo, el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró el pasado 25 de febrero que se contabilizaron 610 feminicidios entre el período 2017-2019.Entretanto, el diputado Pedro Infante señaló el 2 de marzo que entre enero y febrero de este año se han registrado 51 feminicidios.Arguinzones manifestó que en Venezuela se requieren cambios estructurales, para que la mujer sea tomada en cuenta cuando acuda a las diversas instituciones a formular denuncias sobre violencia.La semana pasada el parlamento venezolano inició la discusión de la reforma del proyecto de ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, con el propósito de ampliar su alcance.

