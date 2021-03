https://mundo.sputniknews.com/20210308/8-de-marzo-el-trabajo-de-la-mujer-en-la-ciencia-sigue-invisibilizado-1109630816.html

El papel de la mujer en la ciencia sigue invisibilizado. Así lo manifiesta Matilde Cañelles López, quien se desempeña como investigadora Científica en el área... 08.03.2021

Efecto MatildaMenos del 30%. Es la representan las mujeres en la ciencia a nivel global, un guarismo que en España cae al 25%. Así lo constatan las frías estadísticas de una situación candente, pero que tiende al cambio de forma paulatina. Para enfatizar esta situación, allí está el que se conoce como 'efecto Matilda', que alude a la infravaloración de las mujeres científicas y que fue acuñado en 1993 por la historiadora de la ciencia Margaret W. Rossiter, una de las grandes luchadoras en este sentido.Matilde Cañelles López explica que el efecto Matilda denomina todo aquel trabajo científico importante realizado por mujeres sobre el cual no se han llevado crédito. "Históricamente ha sido enorme este trabajo. En sus estadios iniciales solían ser mujeres que ayudaban al marido que era científico, hacían grandes aportaciones, pero los artículos y las publicaciones siempre los firmaban los maridos, eran ellos los que daban las charlas".Cañelles López admite que esta situación se ha estudiado más en EEUU y que Margaret Rossiter ha hecho un trabajo increíble sobre la evolución que ha seguido este problema de la mujer, y cómo sistemáticamente, aunque vayan cambiando las circunstancias, aunque la mujer incluso se incorpore al trabajo, su trabajo sigue invisibilizado."Esto en EEUU por ejemplo pasó cuando ya la mujer se empieza a incorporar al trabajo. Claro, si el marido y la mujer los dos eran científicos por ejemplo, existía una barrera que eran las leyes antinepotismo: el marido se incorporaba a una universidad y la universidad no podía contratar a la mujer, entonces la mujer tenía que buscarse trabajo en otro sitio. Entonces esto también creó invisibilización, porque normalmente lo que hacían las mujeres, era que iban a las agencias federales que tienen una estructura muy piramidal en la cual había un jefe que era el que figuraba, el que daba las charlas, el que publicaba los artículos, y ellas estaban trabajando muchas veces haciendo el trabajo más duro, pero no se las veía".Referente vs visibilidadDe acuerdo a Cañelles López, el problema ya no es que haya pocas mujeres referentes en la ciencia, el problema es que al mismo tiempo que la mujer se ha ido incorporando a la carrera científica, ésta ha ido cambiando y ahora la mujer investigadora se enfrenta problemas."La carrera de investigadora se ha vuelto muy complicada. Está el problema de que tienes que publicar muchísimos artículos, y precisamente el momento más importante es el que en EEUU llaman la Tenure Track, que es cuando tienes que consolidar tu carrera científica y suele coincidir con cuando las mujeres tienen los hijos. Esta es la problemática en la que se encuentra la mujer actualmente. Ya no somos pocas, ya tenemos referentes, pero ahora el problema es cómo consigues tú mantenerte al mismo ritmo que los hombres, cuando el momento crucial es cuando tienes los hijos", denuncia la científica.Sin embargo, Cañelles López llama la atención a algo trascendente: si bien son los hombres quienes realizan un mayor volumen de publicaciones científicas, se da la situación de que los artículos más citados son los publicados por las mujeres, por tener una mayor profundidad. Por eso es que existe una corriente en el mundo científico que aboga por un menor número de publicaciones, pero de mayor calidad.Mensaje para futuras mujeres científicasEn el actual contexto, es que muchas veces las niñas, adolescentes o jóvenes miran con reticencia la posibilidad de embarcarse en una carrera científica. Para ellas, Matilde Cañelles López ha querido dejar un mensaje:"Mi mensaje es que la ciencia es una actividad maravillosa, que se disfruta muchísimo, que si tienes vocación, el momento ese en que descubres el mecanismo de cómo sucede un proceso, que notas que estás añadiendo tu granito de arena, es muy relevante para la mujer. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener más seguridad en nosotras mismas, no dejarnos abucharar. Muchas veces nos dejamos abucharar por el hombre que se hace propaganda, que presume de la cantidad de artículos que tiene, etc. No tenemos que abuchararnos, tenemos que hacer las cosas a nuestra manera, hacer ciencia de calidad, y en un momento dado, se nos va a reconocer".

2021

Javier Benítez

Javier Benítez

Javier Benítez

