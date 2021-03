https://mundo.sputniknews.com/20210307/voto-el-presidente-arce-y-recordo-el-papel-nefasto-de-la-oea-en-el-golpe-de-2019-1109625446.html

Votó el presidente Arce y recordó el "papel nefasto" de la OEA en el golpe de 2019

Este día de elecciones transcurre con tranquilidad, pero con contratiempos en varios centros de votación, donde se observó la ausencia de jurados electorales. Esto generó protestas en las y los electores, quienes tuvieron que permanecer varias horas aglomerados hasta la apertura de las mesas. El presidente Luis Arce Catacora votó en el instituto Cervantes, donde también criticó las demoras: "Hay algo que no está bien, pero es una labor que debe evaluar el Órgano Electoral, que es el responsable de este acto".Por la mañana, cuando se inauguró la fecha de elecciones en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hubo una ausencia más que evidente: la del presidente Arce. Consultado sobre el motivo de su inasistencia, indicó que ni él ni nadie de su Gobierno va a participar de una actividad donde estén presentes representantes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entidad continental que es seriamente criticada por haberse parcializado con los sectores que propiciaron del golpe contra Evo Morales (2006-2019)."Mientras esté la OEA nosotros no vamos a participar por razones obvias. Ustedes saben el papel nefasto de la OEA en elecciones de 2019", dijo Arce a las y los periodistas allí presentes. El organismo presidido por Luis Almagro sugirió que el MAS había cometido fraude en la jornada electoral del 20 de octubre de ese año. Una vez concretado el golpe, esa votación fue anulada. Pero las causas judiciales por "fraude" cayeron, porque eran jurídicamente insostenibles.¿Qué se vota hoy?En estas elecciones subnacionales se vota por gobernador, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales para los nueve departamentos de Bolivia. Extrañamente, tanto en Santa Cruz como en La Paz se evidenció la falta de jurados electorales, por lo cual la votación no pudo iniciarse hasta el mediodía. Esto causó lo que el Gobierno quería evitar: que mucha gente esté reunida en espacios cerrados, justo cuando empieza a bajar la curva de contagios de la segunda oleada de contagios de COVID-19.Para evitar aglomeraciones, se había determinado que por la mañana asistirían a los centros de votación aquellos cuyas cédulas de identidad terminaran en 0, 1, 2, 3 y 4. A partir de las 12:30 tendrían que acudir quienes concluyeran en 5, 6, 7, 8 y 9.Estaba previsto que la votación se iniciara a las 8 horas y finalizara a las 17. Pero por los retrasos se prevé que muchas mesas se cerrarán a las 19 horas. Además, en las escuelas se mezclaron electores de la mañana con los de la tarde, lo cual dificultaba cumplir con el distanciamiento social indispensable para evitar contagios de coronavirus.Afuera de las escuelas no se sentía ninguna de estas tensiones. Las familias aprovechaban el día de sol impecable, lo cual no se percibía en las últimas semanas, durante las cuales habían prevalecido las lluvias típicas de esta parte del año.Gente en bicicletas, niñas y niños en triciclos, perros de colas alegres se apropiaron de las calles, vacías por el auto de Buen Gobierno que prohíbe la circulación vehicular.El equipo de prensa del presidente Arce había anunciado que votaría a las 8:30 en el instituto Miguel de Cervantes, en el barrio paceño de Miraflores. Pero pudo ejercer su deber ciudadano recién a las 11 horas, cuando se abrió su mesa. El presidente llegó a la escuela acompañado de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Arce lucía la misma campera azul que popularizó en 2020, durante su campaña para llegar a la Casa Grande del Pueblo. Lo esperaban 50 militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes corearon a su paso: "¡Lu-cho! ¡Lu-cho!".También decían: "¡Somos mayoría, carajo!", lo cual soltaban en el rostro de algunas señoras de este barrio de clase media, quienes evidentemente iban a votar por el candidato opositor para alcalde, Iván "El Negro" Arias, quien fuera ministro de Obras Públicas del Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020).Consolidación democráticaLuego de emitir su voto, el presidente tuvo una conversación caótica con decenas de medios de prensa que se empujaban a su alrededor. "Creo que hoy el pueblo boliviano consolida la recuperación de la democracia, lo cual empezamos en octubre el año pasado", sostuvo Arce."Es muy importante la participación masiva de todos los bolivianos y bolivianas en este acto electoral", exhortó el presidente. "La elección de autoridades plurinacionales representa la consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus aspectos", agregó."Ya recuperamos la democracia. Ahora continuamos ejerciendo esta democracia, que debe permitir una mejora en la calidad de vida de todos los bolivianos", expresó Arce.Consultado sobre las demoras para iniciar la votación en gran parte de escuelas, Arce opinó: "Es muy lamentable lo que se ha evidenciado en las mesas. Esto merece una profunda reflexión en el Órgano Electoral. Esto no ocurrió en las elecciones nacionales (en octubre de 2020). Acudimos muy temprano a votar en esa oportunidad. Pero ahora aparentemente hay algo que no está bien", dijo Arce y dirigió la responsabilidad al órgano encargado de la realización de las elecciones.Contó que por lo que resta del día "vamos estar en casita, como muchos bolivianos. A la noche vamos a ir a la Casa Grande con los ministros que estén en La Paz".

