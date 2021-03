https://mundo.sputniknews.com/20210307/tener-muchos-dispositivos-conectados-al-wifi-no-es-tan-practico-como-parece-1109615671.html

Tener muchos dispositivos conectados al wifi no es tan práctico como parece

Tener muchos dispositivos conectados al wifi no es tan práctico como parece

Si eres de los que tiene un montón de dispositivos conectados a la misma red wifi, podrías estar experimentando más desventajas que ventajas. Computadoras... 07.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-07T01:04+0000

2021-03-07T01:04+0000

2021-03-07T01:12+0000

tecnología

internet de las cosas

wi-fi

internet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1107923476_0:133:1921:1213_1920x0_80_0_0_2d09d7f1b9ab787894ca5163710f56ac.jpg

El mundo del internet de las cosas ha revolucionado los hogares y los amantes de la tecnología parecen estar cumpliendo su sueño. Sin embargo, esa explosión de dispositivos conectados influye en el rendimiento general de la red, lo cual podría afectar la velocidad o estabilidad.¿Cuántos dispositivos es recomendable conectar al mismo wifi?Los rúteres modernos están capacitados para tener muchos dispositivos conectados al mismo tiempo. Sin embargo, a medida que lo sobrecargamos llega un momento en el que no pueden administrar correctamente tantas direcciones IP y podría haber una pérdida de velocidad o estabilidad.El portal Redes Zone explica que para conectarnos al rúter por wifi es necesario el protocolo CSMA/CA. Esto le permite al aparato comprobar si el canal por el que conectará al dispositivo inalámbrico está libre. "Mientras más equipos haya conectados, más lleno estará ese canal. Esto se traduce en una mayor lentitud a la hora de enviar la señal, más latencia, velocidad más baja", advierten.Otro problema que se puede presentar en un entorno superconectado es la interferencia entre dispositivos. "A más equipos cerca conectados a la red, más problemas habrá para poder establecer una conexión correctamente, sin que afecte a la velocidad o estabilidad", agregan los expertos.Es difícil determinar cuál es el máximo recomendado de dispositivos a conectar, ya que no todos los aparatos consumen lo mismo. Es decir, si hay varias decenas de relojes inteligentes, libros electrónicos, aires acondicionados y lavarropas conectados, no se está haciendo un uso intensivo, por lo que no habrá problemas para navegar por internet.En cambio, si conectamos menos dispositivos, pero que hacen un uso intensivo —computadoras y teléfonos inteligentes para descargar archivos pesados o hacer transmisiones en vivo—, la velocidad de navegación por internet se verá notablemente afectada.En resumen, un rúter moderno puede tener una gran cantidad de dispositivos conectados sin mayores problemas. El límite depende de la cantidad de direcciones IP que puede administrar el aparato. "Por tanto, si exceptuamos la dirección IP del propio router y la máscara de subred, podríamos conectar hasta un máximo de 253 dispositivos", explica el artículo.

/20210210/cual-es-el-peligro-del-ruter-en-tu-casa-y-que-hacer-para-evitar-danos-a-la-salud-1094385690.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

internet de las cosas, wi-fi, internet