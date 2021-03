https://mundo.sputniknews.com/20210307/el-presidente-boliviano-destaca-recuperacion-democratica-en-el-pais-1109623302.html

El presidente boliviano destaca recuperación democrática en el país

"Hoy el pueblo boliviano consolida la recuperación de la democracia que empezamos en octubre del año pasado", afirmó Arce tras emitir su voto en La Paz, cerca del mediodía y más de dos horas después de lo anunciado porque la ausencia de jurados demoró la instalación de su mesa de sufragio.El gobernante lamentó la aparente baja asistencia de ciudadanos a la votación para renovar los gobiernos de nueve departamentos y 336 municipios, anotando que "hay algo que no está bien" en el proceso, que debería ser analizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).No obstante, remarcó, la jornada electoral era un acto democrático que consolidaba la vigencia de los derechos políticos de la ciudadanía, que habían sido afectados por el golpe de noviembre de 2019 que echó del poder a su partido, el Movimiento Al Socialismo.OEAArce, enfáticamente y en respuesta a una consulta periodística, explicó que no asistió a la inauguración oficial de la jornada electoral realizada a primera hora y a la que había sido invitado por el TSE, debido a que en ese acto estaba también la misión de observación de la OEA.El organismo continental denunció supuestas irregularidades en las elecciones de octubre de 2019 ganadas por Evo Morales del MAS, que aunque no fueron probadas bastaron para justificar protestas urbanas y un pronunciamiento militar que forzaron la renuncia del líder indígena y la instalación de un gobierno transitorio derechista.Arce remarcó que la recuperación de la democracia en Bolivia se inició con las nuevas elecciones generales de octubre de 2020, ganadas de nuevo por el MAS con amplia mayoría, y se completaba con los comicios regionales."Es muy importante la participación activa de todos los bolivianos en este acto electoral, exhortamos por lo tanto a cumplir este derecho de ejercer la democracia", dijo.Añadió que preveía esperar en la noche los resultados electorales en su despacho de la Casa Grande del Pueblo, la sede presidencial.Evo MoralesPor su parte, el expresidente Evo Morales (2006-2019) también afirmó que las elecciones regionales consolidaban la restitución del sistema democrático en el país tras la crisis que lo echó del poder en noviembre de 2019.Morales votó en la región productora de coca de Chapare (centro), bastión de los sindicatos y del Movimiento al Socialismo (MAS) con los que gobernó durante 14 años hasta que una ola de protestas urbanas y un pronunciamiento militar lo obligaron a renunciar luego de ganar el que habría sido su cuarto mandato consecutivo.Las elecciones de los nuevos gobiernos de departamentos y municipios se realizan menos de cinco meses después de los comicios nacionales de octubre de 2020, ganados también por el MAS, que marcaron el retorno de la democracia tras un año de gobierno transitorio.

