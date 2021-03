https://mundo.sputniknews.com/20210307/el-cafe-enfriado-puede-ser-peligroso-para-la-salud-1109618809.html

El café enfriado puede ser peligroso para la salud

El café enfriado puede ser peligroso para la salud

El café con leche preparado hace unas horas puede ser perjudicial para la salud, aseguró a Sputnik la nutricionista y gastroenteróloga Nuria Dianova. 07.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-07T11:10+0000

2021-03-07T11:10+0000

2021-03-07T11:10+0000

bebida

estilo de vida

café

alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1109618617_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_0a23d5cb8d2e436488982f9482272241.jpg

En cualquier bebida a temperatura ambiente comienzan a desarrollarse diversos microorganismos con el tiempo. Al café solo no le pasará nada en un par de horas, pero el café con leche no debe dejarse en la mesa durante mucho tiempo.Agregó que el café con leche es mejor tomárselo lo antes posible después de su preparación. Si ha hecho demasiado café solo, lo que ha sobrado debe conservarse en el frigorífico. La gastroenteróloga indicó que según las normas de nutrición médica, los platos preparados se conservan hasta dos horas a temperatura ambiente después de ser cocinados. Si no se consumen, es necesario guardarlos en la nevera.Hay que tener en cuenta que el sabor del café también cambia con el tiempo, se hace más amargo y pierde su aroma.La nutricionista recordó que es mejor cocinar los alimentos y las bebidas en la medida en que se necesiten, así se obtendrá el máximo beneficio y el mínimo riesgo para la salud.

/20201119/por-la-manana-por-la-noche-o-con-postre-cuando-es-mas-peligroso-tomar-cafe--1093555215.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

bebida, café, alimentación