https://mundo.sputniknews.com/20210307/cientificos-aseguran-que-comer-carne-aumenta-el-riesgo-de-diabetes-y-neumonia-1109627846.html

Científicos aseguran que comer carne aumenta el riesgo de diabetes y neumonía

Científicos aseguran que comer carne aumenta el riesgo de diabetes y neumonía

Un estudio llevado a cabo en el Reino Unido indica que el consumo de carnes aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, diabetes y neumonía. Si bien ya... 07.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-07T20:07+0000

2021-03-07T20:07+0000

2021-03-07T20:07+0000

estilo de vida

dietas

carne

cancerígeno

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/07/1109627690_0:127:1920:1207_1920x0_80_0_0_17d07e916d37dadf7ed4252511756318.jpg

Los hallazgos de los científicos de la Universidad de Oxford, liderados por el Dr. Keren Papier, son los primeros que evaluaron si el consumo de carne está relacionado con alguna de las 25 enfermedades no cancerosas que más comúnmente llevan a que las personas sean ingresadas en un hospital en el Reino Unido. Tras analizar las historias clínicas de 474.985 británicos y sus hábitos alimenticios durante un promedio de ocho años, los investigadores determinaron que el consumo de carne roja, carne procesada y carne de aves de corral al menos tres veces a la semana estaba relacionado con un mayor riesgo de nueve enfermedades."En promedio, los participantes que informaron consumir carne regularmente tenían más comportamientos y características de salud adversos que los participantes que consumieron carne con menos regularidad", resalta el estudio publicado en la revista BMC Medicine. En cuanto al consumo de carne de aves de corral, este se asoció con "mayores riesgos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, gastritis y duodenitis, enfermedad diverticular, enfermedad de la vesícula biliar y diabetes".Los científicos establecieron que cada 70 gramos de carne roja que una persona consume diariamente aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas en un 15% y de diabetes en un 30% después de tener en cuenta otros factores de estilo de vida, como la actividad física y el consumo de alcohol, y el índice de masa corporal.En tanto, cada 30 gramos de carne de aves de corral consumidos diariamente, el riesgo de desarrollar reflujo gastroesofágico aumenta un 17% y de diabetes, un 14%."Sabemos desde hace mucho tiempo que es probable que el consumo de carne roja y carne procesada no procesada sea cancerígeno y esta investigación es la primera en evaluar el riesgo de 25 condiciones de salud no cancerosas en relación con la ingesta de carne en un estudio", resaltó Papier.

/20210307/por-que-comer-carne-puede-ser-mas-saludable-que-consumir-lacteos-antes-de-dormir-1109626129.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

dietas, carne, cancerígeno