https://mundo.sputniknews.com/20210306/video-asi-es-el-feroz-combate-entre-un-leopardo-de-las-nieves-y-varios-yaks-1109601400.html

Vídeo: así es el feroz combate entre un leopardo de las nieves y varios yaks

Vídeo: así es el feroz combate entre un leopardo de las nieves y varios yaks

El equipo del canal Smithsonian ha logrado captar unas imágenes verdaderamente únicas y es que los leopardos de las nieves son un avistamiento extremadamente... 06.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-06T04:18+0000

2021-03-06T04:18+0000

2021-03-06T04:18+0000

ataque animal

leopardos

videoclub

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1109601374_139:0:1839:956_1920x0_80_0_0_7fab14d87991f901e8d34e36a69e75a8.jpg

Con ello, a pesar de ser un depredador, el leopardo de nieve también puede convertirse en una víctima de una paliza si se enfrenta a varios oponentes más grandes, tal y como lo muestran las imágenes del canal.El felino se acercó sigilosamente a un rebaño de yaks, aunque ellos sí lograron olerlo y se pusieron nerviosos. Sin embargo, no lograron verlo hasta que no se abalanzó sobre un espécimen joven que estaba apartado del rebaño. No obstante, un yak más adulto acudió a la ayuda de su hermano y así varios yaks hicieron que el leopardo se rindiera ante la desigualdad de fuerzas. Un hecho igual de curioso, es el comportamiento que mostraron los yaks que rodearon a la víctima del ataque herida, como si lo estuvieran consolando. Según los científicos, los yaks son animales muy sociables que mantienen lazos muy estrechos en sus rebaños.

/20210228/un-tigre-se-hace-pasar-por-piedra-para-atrapar-a-su-presa-1109345856.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

ataque animal, leopardos, videoclub