Viaje histórico: el Papa impulsa el diálogo interreligioso en un Irak sumido en enfrentamientos

Viaje histórico: el Papa impulsa el diálogo interreligioso en un Irak sumido en enfrentamientos

En la primera visita de un Papa a Irak, Francisco se reunirá con la minoría cristiana y con el ayatolá chiíta Ali Sistani. "Desde 2003, los líderes religiosos...

Viaje histórico: el Papa impulsa el diálogo interreligioso en un Irak sumido en enfrentamientos Viaje histórico: el Papa impulsa el diálogo interreligioso en un Irak sumido en enfrentamientos

El papa Francisco inició este viernes su gira de cuatro días por Irak en el primer viaje de un sumo pontífice al país árabe, que se encuentra en medio del enfrentamiento entre EEUU e Irán."La visita se enfoca en resaltar la presencia de la comunidad cristiana en Irak", cada vez más reducida desde 2003, afirmó Jodor Jalit, politólogo por la Universidad Estatal Atlántica Armstrong de EEUU y director del portal El Intérprete Digital.El analista subrayó que los cristianos iraquíes "tienen una importancia simbólica muy grande para el Vaticano así como para el gobierno y la sociedad de Irak, como modo de demostrar que son diversos y tolerantes".Además de reunirse con sus fieles, el encuentro más destacado de su visita será con el ayatolá Ali Sistani, "un líder religioso de la comunidad chiíta con una influencia política muy grande en Irak", puesto que esa rama del islam es la más numerosa del país."Desde 2003, los líderes religiosos tomaron una relevancia que no han tenido bajo el gobierno de Sadam Husein, mucho más laico", sostuvo Jalit, quien recordó que Ali Sistani "fue el principal defensor de la comunidad cristiana para evitar su expulsión". Acaso esa sea también una clave del porqué del encuentro interreligioso.Pese a los riesgos vinculados con la seguridad –especialmente por la tensión entre Washington y Teherán escenificada en Irak, pero también por el yihadismo islamista–, "ninguno de los actores externos va a realizar una acción que ponga en riesgo la integridad del Papa".Sobre el significado de la reunión con Ali Sistani, el integrante de la Fundación Meridiano dijo que una lectura posible es que el "Papa le da más importancia a la ciudad sagrada de Náyaf (Irak) sobre Qom (Irán)". "La visita a Irak hace que ponga a la comunidad iraquí chiíta por sobre la chiíta iraní", agregó.Elecciones regionales en Bolivia: el MAS busca afianzar su poder territorialEste domingo 7 de marzo los bolivianos elegirán a gobernadores en los 9 estados, legisladores y autoridades municipales, en la primera prueba electoral para el gobierno de Luis Arce desde su arrasador triunfo en las presidenciales de octubre pasado."Las elecciones para presidente siempre dan más votos para el MAS, pero en las subnacionales nunca puede igualar esos resultados", explicó el politólogo Fernando López Ariñez, que señaló además "fracturas internas" dentro del oficialismo.En tanto, se refirió a la candidatura de la expresidenta del Senado, Eva Copa, a la alcaldía de El Alto, bastión del MAS.El entrevistado recordó que en general "nunca no se termina de consolidar un proyecto alternativo al MAS" y que "esta ruptura no es un problema para la estructura nacional" del partido liderado por el expresidente Evo Morales.En relación con la derecha, López Ariñez aseguró que "siempre está fragmentada" y "que en 15 años que ya lleva el dominio del MAS, no ha podido formar un proyecto nacional". Sí observó que "hay un avance de una derecha más radical frente a una más moderada", destacó, de lo que da cuenta por ejemplo el retroceso del partido de Carlos Mesa y la consolidación de Luis Camacho al menos en Santa Cruz.Pese a este "clima de polarización entre el MAS y una derecha más radical", subrayó que el oficialismo "tiene chances de conseguir por primera vez la alcaldía de La Paz", una ciudad esquiva, hasta ahora, para el socialismo.Por último, evaluó el rol del exmandatario y señaló que Morales "ha recorrido los 9 departamentos para lograr consensos dentro del MAS" y "sigue siendo una figura política muy escuchada por los movimientos sociales", además con buen diálogo con el presidente Arce, que fue su ministro de Economía cuando gobernaba.En el programa se informó además acerca de la vacuna cubana Soberana 02, que entró en la última fase de ensayos clínicos; la decisión de Italia bloquear el envío de vacunas de AstraZeneca a Australia, y la meta económica fijada por China para crecer un 6 por ciento en 2021.También se informó sobre las protestas en Líbano tras la brusca devaluación de su moneda y sobre el asesinato del exabogado del hermano del presidente hondureño detenido por narcotráfico en EEUU.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

