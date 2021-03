Senador colombiano Iván Cepeda: "Para Uribe no habrá luz al final del túnel"

https://mundo.sputniknews.com/20210306/senador-colombiano-ivan-cepeda-para-uribe-no-habra-luz-al-final-del-tunel-1109599040.html

A raíz del pedido de preclusión de la investigación a Álvaro Uribe, Sputnik entrevistó al senador Iván Cepeda, principal contradictor en el proceso contra el... 06.03.2021, Sputnik Mundo

Hace casi tres años la Corte Suprema de Justicia inició formalmente un proceso penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Para ese momento, el máximo tribunal indagaba sobre su responsabilidad en actos de fraude procesal y manipulación de testigos, y el 4 de agosto de 2020 ordenó la captura del político más poderoso en Colombia. Dos meses después una jueza pidió su libertad y desde entonces el caso cayó en un arduo debate procesal que este viernes 5 de marzo tuvo un nuevo asalto a expensas de la Fiscalía General de la Nación. El ente acusador, dirigido por Francisco Barbosa, un connotado abogado y militante del uribismo, asumió desde octubre de 2020 la competencia para investigar al exjefe de Estado y finalmente pidió la preclusión del proceso, lo que favorece al exsenador Uribe. De lado de quienes se acreditan como víctimas está el senador Iván Cepeda, un dirigente de izquierda que se ha convertido en el principal adversario político y jurídico del uribismo y del exmandatario. En entrevista con Sputnik el senador Cepeda se despachó contra la Fiscalía y el expresidente.─¿Porqué dice que la Fiscalía actuó como abogado de facto de Uribe?─Se trata de una actuación evidentemente ilegal porque lo que ha hecho el fiscal delegado es invertir los lugares del proceso: en vez de investigar al imputado, que es el señor Uribe, decidido investigar al testigo principal del caso y también a las víctimas del proceso. Desconoció abiertamente una gigantesca recopilación de pruebas que hizo la Corte Suprema de Justicia, en la cual hay toda clase de elementos, desde testimonios, retractaciones, cartas, grabaciones de conversaciones supremamente comprometedoras entre el exsenador Uribe y el abogado de narcotraficantes, Diego Cadena. En fin, es una lista supremamente extensa de hechos que bien podría haber tenido en cuenta el señor [fiscal delegado Gabriel] Jaimes para tomar su decisión. Pero no, prefirió hacer a un lado todos esos elementos, volver a practicar testimonios, inventar situaciones y no hacer lo que tenía que hacer: que era investigar a quién está procesado.一¿Con esta decisión de la Fiscalía en qué queda el proceso en contra de Álvaro Uribe?一Ahora iremos ante un juez a presentar todos los argumentos, y esperar que este juez actúe en derecho, y reverse la decisión que ha tomado el señor Jaimes torciéndole el pescuezo, o mejor torciendo a la justicia.一 Usted ha dicho que el expresidente Uribe ha llevado 24 falsos testigos en su contra,¿cómo es eso?一 Después de que el señor [Juan Guillermo] Monsalve y el señor Pablo Hernán Sierra afirmaron que en un pequeño poblado llamado Providencia, en el municipio de San Roque [Norte de Colombia], surgió un tenebroso grupo paramilitar que actuó desde la hacienda Guacharacas, propiedad del expresidente Uribe, este desató contra mí una agresiva campaña. Se multiplicaron los falsos testigos y hoy en día pues ya son 24. De ellos, hay 10 que tienen orden de la Corte Suprema de ser investigados. Igualmente hay dos de esos falsos testigos que se han retractado, uno de ellos fue asesinado después de su retractación. También hay otros testigos que han sido condenados por ser falsos testimonios. En fin, es una lista de personajes en su gran mayoría, casi 90%, exparamilitares que han resultado con unas historias calcadas, libreteadas. Esta es una película de falsedades que ha ido diseñando el senador Álvaro Uribe junto con el abogado de reconocidos narcotraficantes, Diego Cadena一¿Esta decisión ratifica que no hay independencia de la Fiscalía para procesar al expresidente Álvaro Uribe?一No hay ninguna garantía, ni ninguna independencia. El señor Jaimes desde el primer momento tenía una causal de impedimento para asumir el caso. Y al no declarar ese impedimento demostró cuál era su intención. Por eso hemos denunciado de todas las formas posibles al señor Jaimes, pues actúa como parte del equipo de defensa del expresidente Álvaro Uribe.一Quiere decir que el fiscal Jaimes prevaricó, ¿por qué?一Porque contrario a las funciones que debe desempeñar, el señor fiscal Jaimes se dedicó a fabricar un expediente distinto, a investigar a las víctimas, a investigar al testigo principal y no al procesado. 一¿Cómo eso de que el fiscal Jaimes desconoció al menos 30 elementos probatorios y evidencias del delito de fraude procesal y falsos testigos del expresidente Uribe?一La lista de omisiones es muy larga, por ejemplo las grabaciones hechas con un con un reloj espía por parte del señor Monsalve. En esas grabaciones hay afirmaciones supremamente graves que bastarían para llevar a Uribe a juicio, pero no, todo eso ha sido sencillamente echado a la basura y se ha preferido este camino que busca obsesivamente la impunidad de Uribe.一¿Por qué cree que siempre que hay elementos para procesar a Uribe termina su círculo cercano condenado pero él limpio ?一Uno de los méritos de este proceso es que ha permitido evidenciar que hay un aparato muy complejo, con toda clase de mecanismos para salvaguardar a Uribe cuando se le acusa. Y que deja ver que el expresidente actúa a través de intermediarios en quienes después se pueda descargar la responsabilidad de los actos propios. También hay personas que trabajaron al servicio de Uribe y que después han resultado en circunstancias supremamente delicadas, amenazadas, exiliadas, inclusive hay personas que testificaron en contra de Uribe que han sido asesinadas. Asimismo se utilizan los servicios de un abogado de reconocidos narcotraficantes y que emplea una serie de métodos que están siendo precisamente objeto de juicio.一¿Cree que en este proceso el Gobierno nacional ha presionado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para favorecer al expresidente Uribe?一No me cabe la menor duda, comenzando por el presidente Iván Duque, quien ha actuado prácticamente al servicio de la defensa de Uribe. Ha hecho múltiples declaraciones que constituyen una franca intromisión en el poder judicial; ha hecho eco a propuestas para destruir el Poder Judicial a través de lo que se supone sería una reforma que no es otra cosa que buscar eliminar las Cortes incómodas para el uribismo, e igualmente ha puesto a todo el Gobierno en esa función. Han puesto todo lo que han podido en función de garantizar que el caudillo de la extrema derecha en Colombia goce de impunidad.一¿Qué viene en el proceso contra el presidente Álvaro Uribe?一Le he dicho al expresidente que nos vemos ante un juez. Esto todavía tiene distintos capítulos, no solamente en la justicia nacional, sino también en la internacional, porque para Uribe no habrá luz al final del túnel.

