Revelan quiénes están detrás del falso Tom Cruise que causó revuelo en TikTok

Revelan quiénes están detrás del falso Tom Cruise que causó revuelo en TikTok

Chris Ume es un experto belga en efectos visuales que creó una serie de vídeos con un falso Tom Cruise. Sus publicaciones han acumulado millones de visitas en... 06.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-06T04:11+0000

2021-03-06T04:11+0000

2021-03-06T04:11+0000

tecnología

gente

tom cruise

Varios expertos sugirieron que se trataba de una escalofriante señal de lo que estaba por venir: una era en la que la inteligencia artificial permitirá a cualquiera hacer vídeos falsos de otras personas. El creador de los llamados deepfakes afirma que esto está lejos de ser así. En una conversación con el portal The Verge, Ume reveló cuánto tiempo y esfuerzo dedicó para producir estos vídeos. Además, habló sobre su experiencia de trabajo con Miles Fisher que imitó en ellos a Tom Cruise.Ha tardado dos meses en aplicar los modelos básicos de la inteligencia artificial a imágenes de Cruise, y le ha llevado días procesar cada vídeo. Después de eso, Ume tuvo que repasar grabaciones, cuadro por cuadro, haciendo pequeños ajustes para conseguir el efecto general; suavizando una línea aquí y corrigiendo un fallo allí."Lo más difícil es hacer que parezca que está vivo. Se nota en los ojos cuando no está bien", explicó el creador de los deepfakes. Según el experto, una gran parte del mérito es de Fisher, quien imitó los gestos del famoso actor estadounidense, desde su risa maníaca hasta su intensa entrega. Empezó a trabajar en estos deepfakes cuando vio un vídeo en el que Fisher imitaba a la estrella de Hollywood anunciando una candidatura ficticia a la presidencia. Desde entonces, la pareja trabajó en una continuación y decidió colgar una serie de clips "inofensivos" en TikTok. Ni siquiera pudieron imaginar que su trabajo causaría tanto revuelo y acumularía decenas de miles de seguidores y me gusta.

2021

gente, tom cruise