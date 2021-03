https://mundo.sputniknews.com/20210306/la-policia-de-eeuu-publica-un-video-de-un-oficial-disparando-a-un-joven-por-la-espalda-1109609371.html

La Policía de EEUU publica un vídeo de un oficial disparando a un joven por la espalda

Un adolescente de la ciudad de Chandler, en Arizona (EEUU), murió tras recibir dos disparos en la espalda al huir de la Policía. El vídeo de la cámara corporal... 06.03.2021, Sputnik Mundo

El incidente tuvo lugar el pasado 2 de enero, pero solamente ahora es que la Policía de Chandler compartió el vídeo integral y sin ediciones de lo ocurrido. Las imágenes muestran que Anthony Cano, de 17 años, arrojó una pistola al piso mientras le disparaban la primera vez, antes de caer al suelo. En el momento del segundo disparo, el joven ya estaba desarmado.Aviso: el siguiente vídeo contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad.Poco después del tiroteo, Chase Babek-Miller, el policía que perseguía al joven, solicita ayuda de los paramédicos por radio. El oficial permanece en la escena durante algunos minutos tratando de ayudar al adolescente herido junto con otros policías.En el vídeo se ve que el adolescente cumple con las órdenes del oficial e incluso se disculpa. En un momento, Cano y el policía discuten los momentos previos a los disparos."Estaba tratando de deshacerme del arma", dice Cano."No, intenté tirarla para que no me atraparan", responde el adolescente.Cano murió a causa de las heridas tres semanas después. La persecución comenzó cuando el joven no detuvo su bicicleta en un semáforo. La madre de Cano sostiene que su hijo no era miembro de una pandilla y que solo recientemente había adquirido el arma de fuego para protegerse, pues estaba recibiendo amenazas en internet.

