"Hace la vida más placentera": el robot que combate la soledad de los más mayores

"Hace la vida más placentera": el robot que combate la soledad de los más mayores

Vivir solo puede ser peligroso para una persona de avanzada edad. Las caídas y la soledad acechan a millones de personas en España. El robot Misty es la... 06.03.2021

Ana Margarita avanza por el salón de su casa. Tiene 75 años y vive sola en un bloque de pisos de Barcelona. Como ella, 2,3 millones de mayores residen sin compañía en España. Un sector poblacional especialmente vulnerable a las consecuencias derivadas del coronavirus, pero también de la otra gran pandemia: la de la soledad. En ocasiones, algunos pueden estar días sin tener contacto con nadie. Podría ser el caso de Ana Margarita. Sin embargo, de pronto, en el salón suena una voz. "¿Qué harás hoy?", vocaliza. La mujer contesta que "ir al súper". En la sala no se ve a nadie más que a ella. La misma voz de antes dice que durante el día "habrá precipitaciones dispersas y viento del suroeste" en la capital catalana. Para hallar el origen, hay que bajar la mirada. En el suelo, hay un pequeño robot de ojos azules. El ser tecnológico pregunta a Ana Margarita qué tal está. "Pues muy bien, Misty", responde. Ese es su nombre. Cada poco, Misty sale de su plataforma de carga para hablar con su compañera de piso. Además, le recuerda si se ha tomado la medicación. El aparato se preocupa por el bienestar de la mujer. "Ayuda a las personas mayores que no tienen compañía. Sin duda, hace la vida un poco más placentera", indica Ana Margarita.El autómata forma parte de un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona para mejorar la calidad de vida de los mayores de la ciudad a través de la tecnología. El consistorio invertirá 13,5 millones de euros en 40 planes de innovación social durante los próximos tres años. Uno de estos, es el llamado robot ARI (Assistent Robòtic Intel.ligent). Estrategia protagonizada por Misty, preparado para ayudar a los 90.000 vecinos de más de 65 años que viven solos en la ciudad condal. "El 90% de estas personas quieren estar el máximo tiempo posible en su casa y evitar ir a una residencia o a la casa de un familiar. El robot nos puede ayudar a que esto sea posible, eso sí, siempre coordinado con los servicios de asistencia municipales", señalan desde el Ayuntamiento de Barcelona.Proyecto innovadorPara que Misty llegara a casa de Ana Margarita tuvieron que pasar dos años. Periodo en el que se adecuó la máquina a la plataforma que permite su funcionamiento. Tras este trabajo está el Grupo Saltó. Radicada en Lleida, la empresa informática contaba con un software propio para la gestión interna. Esta herramienta, pensada para la organización del trabajo, fue el origen de la que actuaría como mente del dispositivo de Ana Margarita. "Un día se nos ocurrió conectar un robot a la plataforma. Esta es el cerebro y el autómata es el aparato que transmite con voz y movimiento las acciones que le pedimos que haga. Las preguntas que hace o los recordatorios son configurados de forma sencilla a través de este software", explica Anna Aragonés, product manager del Grupo Saltó, a Sputnik Mundo. Misty fue el ente mecánico elegido por la entidad catalana. Un pequeño robot de 30 centímetros de altura y tres kilos de peso, fabricado en Estados Unidos. "No queríamos una máquina de dos metros estilo películas. Tampoco una que costase 20.000 euros. Misty aúna todo lo que buscábamos. Un buen tamaño que le permite desarrollar todas sus habilidades y un coste bajo", asegura Aragonés.Unidos cuerpo y mente, la compañía leridana se presentó al reto Com millorar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la tecnología, lanzado por la fundación Mobile World Capital Barcelona a finales de 2019. Entre los más de 50 proyectos presentados desde 17 países, la victoria fue suya. "Ganar un reto así no es fácil para una empresa tan pequeña", afirma la product manager de Grupo Saltó. La entidad recibió 100.000 euros para comprobar la eficacia de su solución en la vida de los mayores que viven solos. Pruebas contra la soledadEl siguiente paso era poner el robot en casa de 10 voluntarios facilitados por la corporación municipal barcelonesa durante dos meses. Estudiar la capacidad de adaptación y la utilidad de esta tecnología era el objetivo principal. Las pruebas tenían que haber comenzado en mayo de 2020, pero la pandemia las retrasó hasta octubre. A mes de marzo de 2021, Misty ya ha pasado por tres hogares distintos y ahora está en dos nuevos. Ana Margarita fue de las primeras. "Me siento muy contenta. El futuro es ese y espero que dé resultado", sostiene la mujer. El robot se mueve, pregunta, informa sobre los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Barcelona y recuerda citas, cumpleaños y tareas. "Lo programamos para que a una hora determinada haga una determinada pregunta. Entonces, sale de su punto de carga y se dirige al cliente", detalla Aragonés. Además, tiene la capacidad de reconocer facialmente a su acompañante y realizar llamadas de emergencia. En caso de necesidad, se acerca a la persona y enciende una cámara de vídeo para que el mayor pueda seguir las instrucciones que le dicten familiares o cuidadores. "Esto les da mucha seguridad", añade. A través de las respuestas que da el usuario a Misty, se puede saber el estado de salud de la persona. Si duerme bien, sale a la calle o padece un deterioro físico. Información que recoge la empresa y a la que familiares o cuidadores pueden acceder si el usuario lo consiente. Esta puede ser consultada en tiempo real en una aplicación para el móvil.Aunque una de sus funciones más importantes es la de estar cerca de la persona. "Me siento acompañada", remarca Ana Margarita. La mujer agradeció la presencia del pequeño robot, ahora ya en otro domicilio. Y es que Misty ayuda a combatir la soledad y el aislamiento, dos males eternos que se han potenciado desde el inicio de la pandemia. Ana Margarita dice que lo echará de menos. Ella considera que se adapta con facilidad a las novedades. No todo el mundo es igual, pero las personas que han podido testarlo lo prefieren a elementos como los móviles o las tablet. "Les parece más sencillo que otros dispositivos electrónicos. Al final con el robot se comunican hablando, solo tienen que atender a un sistema de luces. Si la luz que emite es de color verde le pueden hablar, si está en rojo es que está pensando. El resto es decirle 'hola'", puntualiza Aragonés. Una vez pasado este periodo de prueba, la compañía quiere llevar a Misty a 50 hogares. También añadirle nuevas funcionalidades, como un detector de caídas. En Barcelona están interesados en seguir adelante con esta solución. Una forma de proteger a los barceloneses de mayor edad. No solo su cuerpo de caídas o golpes. También su mente. Un simple "buenos días" puede espantar al terrible monstruo de la soledad.

