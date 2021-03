https://mundo.sputniknews.com/20210306/furiosos-como-la-monarquia-britanica-espera-la-entrevista-de-harry-y-meghan-1109604920.html

"Furiosos", cómo la monarquía británica espera la entrevista de Harry y Meghan

"Furiosos", cómo la monarquía británica espera la entrevista de Harry y Meghan

La próxima entrevista del príncipe Harry y Meghan con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey no le sienta bien al príncipe William ni a la reina Isabel... 06.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-06T10:20+0000

2021-03-06T10:20+0000

2021-03-06T10:18+0000

estilo de vida

gente

meghan markle

príncipe harry

familia real

isabel ii

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/02/1094012738_0:133:3171:1917_1920x0_80_0_0_029207dbf2e922092ce5a78171bb2061.jpg

La entrevista de los Sussex debería emitirse el 7 de marzo por la noche en el canal CBS. En el tráiler Oprah promete "revelaciones impactantes" acerca de la vida de Harry y Meghan. En vísperas del programa, una fuente reveló a US Weekly que la monarca y su nieto están "furiosos" por lo que podría revelarse.El alejamiento de los duques de Sussex comenzó en enero de 2020 cuando dejaron de cumplir sus responsabilidades reales de alto nivel y se trasladaron a California con su hijo Archie. Sin embargo, la reciente declaración de que "no regresarán como miembros activos de la familia real" causó revuelo. "Aunque nos entristece su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia", comentó la reina en un comunicado.Mientras tanto, unos días antes de la entrevista en un reportaje publicado por The Times, Meghan fue acusada de acoso laboral por varios trabajadores del Palacio de Kensington, donde residió tras su boda con el nieto de la reina Isabel II.El equipo de la pareja negó las acusaciones y un representante de Meghan señaló en un comunicado que "la duquesa está triste por este último ataque a su carácter".El Palacio de Buckingham reveló que iniciaría una investigación sobre las denuncias, asegurando que la familia real "no tolera ni tolerará la intimidación o el acoso" en el lugar de trabajo.Por su parte, las personas cercanas a los duques sospechan del momento en que se hizo el anuncio."El Palacio sabe que el domingo no se verá de la mejor manera por parte de Harry y Meghan y no quiere que estos queden como víctimas", reveló una fuente, afirmando que los amigos de la pareja ven el comunicado como una "represalia" por la entrevista.

/20210221/el-principe-william-se-enfurece-con-harry-y-meghan-por-su-ruptura-con-la-familia-real-1109024113.html

/20210305/meghan-contra-el-buckingham-los-testigos-cierran-filas-ante-un-inminente-conflicto-1109583243.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

gente, meghan markle, príncipe harry, familia real, isabel ii, reino unido