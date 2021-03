https://mundo.sputniknews.com/20210306/en-su-84-cumpleanos-tereshkova-recuerda-las-celebraciones-con-gagarin-1109606079.html

En su 84 cumpleaños, Tereshkova recuerda las celebraciones con Gagarin

En su 84 cumpleaños, Tereshkova recuerda las celebraciones con Gagarin

Valentina Tereshkova celebra el 6 de marzo su 84 cumpleaños. Con motivo de esta fecha especial, la primera mujer en viajar al espacio recordó las celebraciones... 06.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-06T11:38+0000

2021-03-06T11:38+0000

2021-03-06T11:38+0000

estilo de vida

conquista espacial

gente

cosmonáutica

valentina tereshkova

cosmonautas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1109606005_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_e6150da41c56d4910609507494cb11e2.jpg

Si bien el Día de la Cosmonáutica se celebra el 12 abril, marzo también puede ser considerado el mes de los cosmonautas. El 6 de marzo, cumple años Valentina Tereshkova. Tres días más tarde se celebra el natalicio de Yuri Gagarin, el primer humano en realizar un viaje al espacio. Y el 16 de marzo fue el día en que nació Vladímir Komarov, la primera persona que voló dos veces al cosmos.En una reciente entrevista telefónica, la primera mujer cosmonauta recordó cómo eran las celebraciones de los cumpleaños en la época de la carrera espacial. Si bien, puso de relieve que no se realizaban extensas celebraciones, compartió que el ambiente entre los cosmonautas era muy familiar.Tereshkova compartió que en aquel entonces no existía la costumbre de regalar algo con motivo de cumpleaños y que, a menudo, solamente se regalaban flores. Una planta, en especial, quedó en la memoria de la cosmonauta.Al preguntarle acerca de los regalos que recibirá de sus nietos con motivo de su día especial, la cosmonauta dijo que los presentes no tienen tanta importancia."Lo principal es que sean buenas personas. Amen su patria y le den todo lo que puedan", subrayó Tereshkova.En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la cosmonauta aprovechó la ocasión para saludar sus compatriotas y alabar a las personas del sexo femenino.Con una vasta experiencia de paracaidista, Tereshkova fue invitada a formar parte del primer escuadrón de mujeres cosmonautas de la URSS a principios de la década de los 60. El cosmonauta Yuri Gagarin se encargó personalmente del entrenamiento de Tereshkova. A lo largo de los años, los dos construyeron una bonita amistad. El 16 de junio de 1963, Tereshkova se convirtió en la primera mujer en volar al espacio.

/20200216/la-primera-astronauta-madre-recuerda-su-hazana-queria-aquel-puesto-a-cualquier-precio-1090496614.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

conquista espacial, gente, cosmonáutica, valentina tereshkova, cosmonautas