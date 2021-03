https://mundo.sputniknews.com/20210306/disipan-los-mitos-mas-populares-sobre-los-perros-de-razas-pequenas-1109608985.html

Disipan los mitos más populares sobre los perros de razas pequeñas

Disipan los mitos más populares sobre los perros de razas pequeñas

Cuando los perros salen de paseo no solo van al baño, sino que también conocen el mundo que los rodea y por eso es importante que todos los canes —sin importar su tamaño— salgan a la calle junto a sus dueños, explicó a Sputnik el adiestrador Vladímir Gólubev.Otro mito es que no necesitan adiestramiento y pensar así "es un error absoluto", según Gólubev, porque el tamaño de un perro no afecta a su comportamiento y muchas veces los dueños suelen enfrentarse a una actitud agresiva y problemas en el comportamiento incluso si sus perros son pequeños.Según Gólubev, muchas veces mantener a razas pequeñas puede resultar ser más laborioso que tener razas grandes porque suelen ser bastante voluntariosos y difíciles de adiestrar, aunque algunos se dejan engañar por dos ventajas que muestra su tamaño: fácil de transportar y fácil de bañar.El tamaño tampoco define las peculiaridades del carácter de la mascota, por lo que Gólubev desaconsejó tener perros muy pequeños y frágiles en un hogar con niños en edad preescolar ya que pueden dañar a la mascota accidentalmente.

