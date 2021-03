https://mundo.sputniknews.com/20210306/bancos-wall-street-obtienen-ganancias-millonarias-ola-frio-texas-1109600939.html

Los bancos de Wall Street obtienen ganancias millonarias a raíz de la ola de frío en Texas

Los corredores de Wall Street se preparan para obtener beneficios considerables de la ola de frío que dejó franjas de Estados Unidos sin electricidad. Goldman... 06.03.2021, Sputnik Mundo

Algunas de las ganancias de este banco de inversión se deben a los fondos de cobertura, que representan un pilar clave en la gestión del riesgo en Wall Street y en todo el sector corporativo del país, informa la agencia estadounidense Bloomberg. Normalmente, las entidades recurren a las coberturas para amortiguar las pérdidas en caso de que los precios oscilen de manera brusca. La protección puede llegar a ser muy rentable cuando se producen acontecimientos poco frecuentes como los que tuvieron lugar en Texas.De hecho, Goldman Sachs no ha sido el único en aprovechar la ola de frío. Las ganancias de Morgan Stanley estarían cerca de los 200 millones de dólares, mientras que el Bank of America también podría obtener beneficios, destacó una fuente cercana al asunto que prefirió mantenerse en el anonimato.No obstante, estas fortunas pueden resultar difíciles de aprovechar debido a las consecuencias de la crisis, que han llevado a empresas energéticas a la quiebra, han creado desafíos legales y han conducido a la intervención del Gobierno. Por ejemplo, el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, está lidiando con un déficit de 2.500 millones de dólares, porque más de una docena de empresas se enfrentan a impagos. La incertidumbre consiste en que Goldman Sachs puede realizar menos de la mitad de sus ganancias en papel, advirtieron las fuentes de la agencia. Por su parte, Bank of America señaló en un comunicado que cualquier ingreso suyo se verá compensado por las pérdidas y los ingresos reducidos de las inversiones en energía eólica y otros proveedores alternativos basados en Texas y en otros mercados afectados.La histórica ola de frío que azotó el centro de Estados Unidos en febrero de 2021 provocó apagones generalizados después de que el hielo se formase en las turbinas eólicas y acabase congelando las tuberías. Como resultado, se produjo el cierre de los pozos de petróleo y de gas. Mientras los comerciantes y los proveedores de energía se esforzaban por encontrar combustible para cumplir con sus obligaciones, los precios se dispararon. En el estado de Oklahoma, las cotizaciones del gas superaron más de 300 veces a las anteriores, mientras que la electricidad en Texas subió a 9.000 dólares por megavatio-hora.

