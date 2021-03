https://mundo.sputniknews.com/20210306/1946-churchill-anuncia-la-guerra-fria-e-inicia-la-propaganda-antisovietica-1109608725.html

1946: Churchill anuncia la Guerra Fría e inicia la propaganda antisoviética

1946: Churchill anuncia la Guerra Fría e inicia la propaganda antisoviética

Que vienen los rusosWestminster College, Fulton, Missouri, 5 de marzo de 1946. Harry S. Truman monta el 'show' de quien ya no era primer ministro de Reino Unido para agitar la primera arenga atlantista. En su toque a rebato, un ya desplazado del poder por la ciudadanía británica, Winston Churchill, utiliza la tarima universitaria para meter miedo a todo el mundo occidental al mejor estilo Orson Welles y 'La guerra de los mundos'.Palabras más, palabras menos, este fue 'el' pasaje de su discurso:"Desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos Estados de Europa central y oriental tales como Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía, todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos, de una manera u otra, no sólo a la influencia soviética, sino a una altísima y, en muchos casos, creciente medida de control por parte de Moscú. […] Es preciso que los pueblos de lengua inglesa se unan con urgencia para impedir a los rusos toda tentativa de codicia o aventura".Cualquier parecido de esta arenga con la actual rusofobia occidental, no es pura coincidencia.Abunda que se trata de "una visión globalizada de toda la historia de la humanidad durante ese período en la cual las dos grandes potencias, que van a jugar directa o indirectamente en todos los ámbitos del mundo, van a estar representados por la Unión Soviética y por los EEUU que van a liderar en ese momento un mundo repartido entre las dos grandes influencias".Churchill desconectadoLo que sí tuvieron claro los británicos una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, fue que Churchill no era el hombre idóneo para un futuro mejor para el Reino Unido, y así dejaron constancia en cuanto las urnas les permitieron. Así, el laborista Clement Attlee llegó al poder para encargarse de encender el Estado del Bienestar.Lo que ocurrió de acuerdo al analista es que "Churchill no había conectado con la realidad del país. El quería que Gran Bretaña siguiera jugando como una potencia relevante, como una de las grandes potencias del mundo por su presencia imperial. [Mientras], lo que querían los soldados británicos una vez terminada la guerra, era la desmovilización y volver a casa"."Y la población británica desde luego quiso poner punto final a los enormes sacrificios que habían llevado durante la guerra. El mensaje de Clement Attlee llegó a ello, es el nacimiento de lo que va a ser el Estado del Bienestar británico –al que puso fin Margaret Thatcher–, y por lo tanto ya la entrada en una nueva etapa en la cual la guerra quedaría metida en un libro de historia. Ahí Churchill se dejó llevar por su visión estadista y chocó con las realidades del pueblo inglés".Lo que ocurrió durante la Guerra FríaOrella advierte que la Guerra Fría va a teñir un poco todos los acontecimientos locales a nivel global con su propia orientación a partir de los hechos más significativos que pudieran ocurrir en ese momento."Fuera del ámbito europeo, la Guerra Fría sí es una guerra caliente: tenemos la guerra de Corea, o tenemos la guerra de Vietnam, o incluso las diferentes guerras que se van a ir alimentando especialmente en el continente africano, con los apoyos a diferentes facciones. A nivel de grandes crisis, una de ellas claramente es la crisis de los misiles. Pero también incluso los problemas de Oriente Próximo", explica el Dr. José Luis Orella.

Javier Benítez

