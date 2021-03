https://mundo.sputniknews.com/20210305/un-experto-asegura-que-la-industria-de-biodiesel-tendra-impacto-estructural-en-bolivia-1109576283.html

Un experto asegura que la industria de biodiésel tendrá impacto estructural en Bolivia

Un experto asegura que la industria de biodiésel tendrá impacto estructural en Bolivia

LA PAZ (Sputnik) — La instalación de una fábrica de biodiésel en Bolivia, recién anunciada por el Gobierno, puede marcar un hito histórico en el desarrollo del... 05.03.2021

"Esto es totalmente destacable, trascendental, porque no se trata de un proyecto parche de urgencia sino de una transformación estructural, que ahorrará divisas, impulsará la producción interna y nos ayudará a ser más amigables con el medio ambiente", afirmó Rodríguez, quien dirige el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, órgano de asesoramiento empresarial.Hizo la declaración dos días después de que el presidente Luis Arce presentara el plan de inversión de 250 millones de dólares en una fábrica de diésel renovable, que utilizará como materia prima aceites de jatrofa y palma más aceites desechados de cocina, para sustituir el diésel de petróleo importado casi en su totalidad.La introducción del biodiésel en Bolivia seguirá a la del bioetanol que se inició en 2018 alentando fuertes inversiones en cultivos de caña y plantas azucareras para producir el alcohol que ahora se mezcla en parte de las gasolinas que se comercializan en el país.Beneficios"El biodiésel puede tener un beneficio económico incluso mucho mayor que el bioetanol, porque el diésel es el producto de mayor impacto en las importaciones, con gasto de divisas que cuesta mucho ganar", dijo Rodríguez.Bolivia gastó en la última década en la importación de diésel un promedio de casi 1.000 millones de dólares anuales, equivalentes a más de una décima parte del valor total de sus importaciones.Previó además que el plan tendrá un efecto multiplicador de la economía, por la inversión directa de 250 millones de dólares en la fábrica y montos no determinados en los cultivos, con creación de empleos tanto agrícolas como industriales."Y será muy importante dejar de subsidiar un producto extranjero, como el diésel importado que [la petrolera estatal] YPFB [Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos] vende a precio bajo en el mercado interno, para avanzar en el objetivo de sustitución de importaciones que ha proclamado el Gobierno", remarcó.Rodríguez señaló, citando los estudios oficiales, que la fábrica de biodiésel entraría en producción en 2024, con una capacidad de procesamiento de 450.000 toneladas de materia prima para producir tres millones de barriles de diésel renovable por año.La industria se instalará en el departamento de Santa Cruz (este), donde están los mayores cultivos bolivianos de caña de azúcar, soja, trigo y maíz.Para el biodiésel, el plan oficial prevé incentivar cultivos de jatrofa, cuyo fruto es conocido localmente como piñón, sin perjudicar la producción de alimentos porque ese arbusto no es comestible y tiene actualmente uso limitado como medicamento laxante.La jatrofa tarda dos años en dar frutos desde su cultivo y puede permanecer en producción por hasta 50 años, explicó sobre el proyecto que prevé también el uso de aceite de palma, grasas animales y aceites usados de cocina.El Gobierno ha anunciado que lanzará en el segundo semestre la convocatoria internacional para la industria de biodiésel.

bolivia

