Tragedia de la UPEA en Bolivia: entre funerales y la identificación de los responsables

Tragedia de la UPEA en Bolivia: entre funerales y la identificación de los responsables

La Policía detuvo a siete dirigentes estudiantiles involucrados en el deceso de siete estudiantes. Las familias dolientes continúan con las exequias de los...

Familiares y amigos de los siete estudiantes fallecidos en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) los despidieron amargamente en varios cementerios. El último en inhumar fue Saúl Mamani, de 23 años, quien cayó 16,7 metros al romperse una baranda, al igual que 10 de sus compañeras y compañeros en la carrera de Economía y Finanzas.La investigación judicial continúa con la detención de siete personas, quienes habrían propiciado la asamblea estudiantil que no estaba permitida, porque la universidad está cerrada como medida preventiva ante el COVID-19.En el cementerio de San Roque se reunieron más de cien amigas, amigos, vecinos y familiares de Saúl. Colmaron el pequeño camposanto situado en la periferia del municipio de El Alto, donde comienza su área rural.Decenas de señoras lloraban mientras el cajón blanco era descendido del coche fúnebre. Lo recostaron sobre el suelo pedregoso, mientras las y los asistentes oraban por el joven difunto. Abrieron la tapa del ataúd para que sus familiares pasaran a verle la cara por última vez, iluminada por el sol andino, antes de ingresarlo a su nicho, adonde llegó bajo una lluvia de flores blancas y rojas.Una señora gritó hacia el ataúd: "¡No te vas a ir así nomás Saúl! ¡Vas a rezar para tu papá, para tu mamá, para tus hermanos, Saúl!".La voz de la familia"Dios sabrá las razones para que se haya ido este estudiante tan querido, tan joven, que ni siquiera había empezado la vida. Son muchos los estudiantes que se han ido. Sabemos que sus familias están muy dolidas por tener que dar el último adiós", continuó su familiar.Además de los siete dirigentes estudiantiles detenidos, hay otras personas buscadas. Una de ellas es la autoridad universitaria que habría permitido la asamblea estudiantil en el hall del edificio, que debía permanecer cerrado como medida preventiva ante el coronavirus.También se procuró identificar a quienes habrían azuzado a 150 alumnos y alumnas presentes en la asamblea para que subieran hasta el quinto piso, donde se situaría la oficina de los dirigentes, de acuerdo con el reporte policial.Los empujones entre dos bandos generaron una presión insoportable para una de las endebles barandas del edificio. Así cayeron 11 jóvenes. Nueve de ellos terminaron 16,7 metros abajo, en el hall central. Otros dos tuvieron la suerte de caer en pisos intermedios y acaban de recibir el alta hospitalaria, por lo cual ya están en sus casas.Compañeros de Saúl dijeron que los estudiantes concurrieron forzados a esa asamblea, de lo contrario se les obligaba a pagar penas monetarias, incluso se los habría chicoteado (flagelado). Estas denuncias son investigadas por la Fiscalía de La Paz.Las investigaciones policiales apuntan a Wilson Q.C. (se resguarda su nombre porque según la ley es inocente hasta que se demuestre lo contrario). Él está preso junto a otros seis dirigentes que firmaron la convocatoria a la asamblea."Sabemos que en la UPEA hay una pugna de poder que involucra a la FUL (Federación Universitaria Local) y el manejo de los fondos económicos en la universidad de El Alto. Seguramente a través de la investigación todos los involucrados van a caer", dijo el tío de Saúl, quien se mostró esperanzado de que "cada uno de los responsables esté tras las rejas y no tengamos impunidad".Según el jefe de la Policía boliviana, Jhonny Aguilera, "luego de la asamblea, Wilson Q.C. incita a los estudiantes a subir al quinto piso de la Facultad de Ciencias Económicas. La intención era tomar el Centro de Estudiantes de Economía, donde ya estaba resguardado el señor Juan Jhamil Condori Limachi, secretario de esa carrera". Ambos dirigentes estudiantiles están actualmente detenidos, acusados de homicidio, lesiones graves y gravísimas, al igual que los otros cinco aprehendidos."Justicia"Luego de que el cajón de Saúl entró a su nicho, su tío gritó: "¿Qué queremos compañeros?". Las y los deudos respondieron al unísono: "¡Justicia!". Se juntaron en coro para pronunciar la misma palabra, el único consuelo ante la intolerable muerte de siete jóvenes que tenían entre 18 y 23 años.Según la Fiscalía, una dificultad para alcanzar la anhelada justicia reside en "un pacto del silencio entre los estudiantes", por ello el Ministerio Público llamó a declarar a varios testigos. Pero si no se presentan, "se deberá ampliar dicho caso por encubrimiento para todas las personas que saben la verdad y no colaboran con las investigaciones", dijo el fiscal de La Paz, Marco Cossío, a El Diario. La Fiscalía aclaró que todas las autoridades de la UPEA serán llamadas a declarar.El vicerrector de la UPEA, Carlos Condori, aseguró que "como autoridades de nuestra universidad estamos seguros de que hemos cumplido con todos los requerimientos de la Policía". Y agregó: "se han otorgado los videos [del momento fatal], por eso no pueden señalar que existe un pacto de silencio. Además, estamos dispuestos a que posteriormente sea necesaria nuestra participación, si nos convocan".En las últimas horas fueron dados de alta dos jóvenes que estaban internados en la clínica CORDES, en la ciudad de La Paz. Son Lino Iván Paredes, de 20 años, y otra joven cuya identidad aún no ha sido confirmada. Ambos habían caído en pisos intermedios, evitando el destino de los nueve estudiantes que cayeron en el hall central.En el cementerio de San Roque, luego de que fue sepultado Saúl, se formó una larga fila, para transmitir el pésame a los padres y hermanos del joven que abruptamente desapareció de su cotidianeidad. "Mis sentidas condolencias. Resignación", se lamentaban mientras daban la mano a los familiares dolientes.

