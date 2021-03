https://mundo.sputniknews.com/20210305/stoltenberg-llama-a-la-union-de-europa-y-america-del-norte-ante-el-ascenso-de-china-1109580365.html

Stoltenberg llama a la unión de Europa y América del Norte ante el "ascenso de China"

Europa y América del Norte deben trabajar juntos para abordar de manera efectiva los desafíos globales antiguos y emergentes, incluido el auge de China, los... 05.03.2021, Sputnik Mundo

"Hoy, la OTAN cuenta con 30 aliados fuertes y garantiza la seguridad para casi 1.000 millones de personas. Pero nuestra Alianza continúa cambiando a medida que cambia el mundo que nos rodea. Y debemos continuar adaptándonos, mientras abordamos desafíos, tanto antiguos como nuevos", afirmó Stoltenberg en su discurso a los estudiantes de El Colegio de Europa en Brujas (Bélgica).El jefe de la OTAN agrega que aunque China no es un "adversario" de la alianza, la UE y América del Norte deberían tener cuidado con el aumento de su potencia."China no es nuestro adversario. Pero tiene el segundo mayor presupuesto militar del mundo y no comparte nuestros valores. El ascenso de China y todos estos desafíos globales hacen que sea aún más importante que Europa y América del Norte trabajen juntos", explicó.El 18 de febrero de 2021, Stoltenberg pidió actualizar el Concepto Estratégico de la OTAN, establecido por última vez en 2010, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. El secretario general señaló que la contención de China era un asunto crucial para la alianza.El Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó la propuesta de Stoltenberg, calificándola como una manifestación del pensamiento de guerra fría y reafirmó el compromiso de Pekín con el desarrollo pacífico.

