Salgado Macedonio, candidato de Morena que sigue con acusaciones de abuso sexual en su contra

Pese a las acusaciones de abuso sexual, la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero, al sur de México, fue aprobada por las autoridades... 05.03.2021, Sputnik Mundo

Con seis votos a favor y uno en contra, los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) validaron el nombramiento de Salgado Macedonio como candidato del partido Morena para competir el próximo de 6 de junio por la gubernatura estatal. Sin embargo, la representación de Morena ha anunciado que se hará una encuesta interna para revisar la candidatura de Salgado Macedonio; esto, luego de las acusaciones de violación y abuso sexual que tiene en su contra. A pesar de que la Ley Electoral del Estado de Guerrero señala que este viernes, el cinco de marzo, deberán iniciar las campañas políticas en el estado, el candidato de Morena no se presentará en ningún acto público hasta que se den a conocer los resultados de la encuesta interna. Salomón Jara Cruz, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del partido gobernante, aclaró el pasado cuatro de marzo que si bien Salgado Macedonio no iba a participar en ningún acto proselitista, sí iba a aparecer como candidato "porque es el único registrado que tiene Morena, al compañero lo va a ratificar el IEPC. Seguramente cumple con todos los requisitos, pero esperaremos la encuesta y resultados que está haciendo nuevamente el partido".El plazo para presentar candidaturas ante el instituto electoral venció el pasado uno de marzo, por lo que el IEPC aprobó el nombramiento de Salgado Macedonio como candidato oficial de Morena al Gobierno de Guerrero. La polémica: acusaciones de violaciónEl caso Salgado Macedonio ha causado indignación en la sociedad mexicana por las negativas de Morena para retirarlo de su lista de candidatos, pese a que tiene al menos dos acusaciones de abuso sexual en su contra.Basilia Castañeda denunció públicamente que en 1998, cuando ella tenía 17 años, fue abusada sexualmente por el ahora candidato a la gubernatura de Guerrero. También hay registro de que abusó de una trabajadora de La Jornada de Guerrero en 2016, y medios locales han informado que tiene otra acusación por una agresión sexual de 2007. Dicha situación ocasionó que grupos de mujeres, incluidas las militantes de Morena, se manifestaran en contra de la candidatura de Salgado Macedonio. Con etiquetas como #UnVioladorNoSeráGobernador, decenas de mujeres se han unido a la denuncia en contra de él y piden que se le quite el nombramiento. No obstante, ni Morena ni el presidente Andrés Manuel López Obrador se han posicionado en contra de la candidatura de Salgado Macedonio. Por el contrario, han ignorado los llamados de las mujeres y de las propias militantes.La polémica ha sido tal que tras diversos cuestionamientos por el candidatura de Salgado Macedonio, López Obrador lanzó un emblemático "Ya chole"; es decir, ya basta del tema y agregó que "esto corresponde al pueblo de Guerrero y corresponde a las autoridades competentes".A pesar de las manifestaciones y las acusaciones, Salgado Macedonio es el candidato oficial de Morena para competir en los próximos comicios electorales por la gubernatura del estado de Guerrero, pues hasta el momento el partido no ha emitido ningún comunicado al respecto.

