Mecanismo universal de democracia de EEUU



Las sanciones antirrusas hace tiempo que no son una novedad. Rusia es consciente de que Occidente podría imponerle restricciones adicionales sin fundamento... 05.03.2021



La agencia Bloomberg reportó la víspera que Washington y Londres están sopesando restricciones en relación con los "oligarcas" y la deuda soberana de Rusia, por el presunto uso de armas químicas."La acusación de Washington de que hay sustancias prohibidas en Rusia es absolutamente infundada. Les recuerdo que el país destruyó hace tiempo todo su arsenal de armas químicas y desarticuló todos los programas relacionados", declaró al respecto el portavoz del Kremlin.A la pregunta de si Rusia tomaría una represalia contra algunos hombres de negocios estadounidenses, Peskov recordó que "por ahora, nadie ha impuesto sanciones a empresarios rusos" y expresó la esperanza de que "semejantes impulsos locos se queden en las páginas mediáticas y no cundan en el establishment de EEUU".Según fuentes de la agencia Bloomberg, uno de los “pasos más extremos” del presidente de EEUU, Joe Biden, puede ser alguna resolución sobre restricciones a la deuda pública rusa.El politólogo ruso Antón Bredijin tildó de absurda la situación en que se utiliza un mecanismo que permite aplicar sanciones unilaterales contra hombres de negocios rusos y la deuda pública rusa de quienes tan solo se sospecha que podrían haber cometido algunas infracciones y se mostró convencido de que las sanciones no alcanzarán los objetivos planteados.“En los últimos años, todos los hombres de negocios, que lo han deseado, ya encontraron los mecanismos y formas de utilizar incluso el dinero que se encuentra sancionado. Todo lo relacionado con la imposición de sanciones a la deuda pública rusa ya lo hemos experimentado y, dicho sea de paso, nos debe resultar beneficioso”, recalcó el politólogo.En otros temasRusia está segura de que la mayor parte de los ciudadanos del país recibirá la vacuna contra el coronavirus antes de septiembre de este año, declaró el primer ministro Mijaíl Mishustin en la localidad siberiana de Koltsovo donde conoció el centro que elaboró la vacuna EpiVacCorona.El jefe del Ejecutivo remarcó la importancia del escalamiento de las labores de desarrollo de este fármaco.Además de dicha vacuna, Rusia cuenta con otras tres ya registradas.El fármaco Sputnik V, desarrollado por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, su versión ligera Sputnik Light, así como la vacuna CoviVac, producida por el centro Chumakov.La diversidad de vacunas permitirá a los médicos elegir la versión más apropiada para los pacientes más delicados.Por su parte, durante la visita a Novosibirsk, el ministro de Salud, Mijaíl Murashko, comunicó:"Con respecto a Sputnik ha finalizado la segunda fase de las pruebas clínicas y los resultados han sido enviados para su evaluación por expertos. Se concluyó la evaluación de la vacuna contra COVID-19 EpiVacCorona, desarrollada por el Centro Vector, para ser aplicadas en personas de edad avanzada, incluidas mayores de 60 años”.En otro orden, el presupuesto anual de defensa de China mantendrá un crecimiento de un solo dígito por sexto año consecutivo al aumentar un 6,8% en 2021, según un proyecto publicado este 5 de marzo, comunica la agencia Xinhua.El presupuesto de defensa de China representa aproximadamente un cuarto de él de Estados Unidos. Como la segunda mayor economía del mundo y el país más poblado, el gasto de defensa per cápita previsto de China en 2021 será de menos de 1.000 yuanes (unos 155 dólares).El experto ruso Vladimir Evséev, apuntó que este año China podría verse necesitada de asignaciones adicionales para la defensa con el objetivo de contrarrestar la actividad militar de EEUU.El aumento de los gastos en la defensa también puede estar vinculado al financiamiento de las operaciones para el afianzamiento de la seguridad de las comunicaciones con los países de África y de Oriente Medio, indicó por su parte, Andréi Manoilo, profesor de Politología de la Universidad Lomonósov de Moscú.Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

