https://mundo.sputniknews.com/20210305/los-gestores-patrimoniales-de-eeuu-deseosos-de-comprar-bitcoines-1109591477.html

Los gestores patrimoniales de EEUU, deseosos de comprar bitcoines

Los gestores patrimoniales de EEUU, deseosos de comprar bitcoines

Jim Paulsen es el director de inversiones de Leuthold, grupo que gestiona unos 1.000 millones de dólares, y no puede tener bitcoines en las carteras de sus... 05.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-05T21:06+0000

2021-03-05T21:06+0000

2021-03-05T21:06+0000

economía

bitcóin

divisas

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107595/63/1075956333_0:185:3527:2168_1920x0_80_0_0_2d59ae8d3e87d64bdaa9aad200b14128.jpg

"Lo que me gusta del bitcóin es que su correlación con las acciones y otros activos es extraordinariamente independiente", destaca Paulsen a la agencia Reuters.Muchos ven el bitcóin como una herramienta contra la inflación. Casi el 20% de los asesores financieros está contemplando invertir en criptodivisas este año debido a la preocupación por la inflación, se afirma en un informe de Citi. Aun así, varios asesores explican que no pueden adquirir la moneda digital para sus clientes hasta que sean capaces de guardarla en un fondo negociado en bolsa o en uno de inversión. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, se muestra ya dispuesto a incluir los futuros de bitcóin como inversiones elegibles para ciertos fondos, y se espera que otras empresas de gestión de activos sigan su ejemplo.Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU todavía no reconoce las criptomonedas como un valor semejante al que representa una acción o un bono, y no ha dictaminado si los fondos de inversión pueden poseerlas directamente, explica a Reuters Robert Jenkins, el jefe global de investigación de la empresa financiera Refinitiv Lipper. Por tanto, no está claro si algún fondo de inversión posee actualmente la criptodivisa porque no está obligado a publicar esta información.En Estados Unidos, ocho firmas han intentado ya crear un fondo cotizado en bitcoines desde el 2013, y ninguna de ellas lo consiguió, subraya Todd Rosenbluth, del Centro de Investigación y Análisis Financiero de Nueva York.Mientras tanto, los reguladores de valores de Canadá aprobaron el primer fondo cotizado en bitcoines del mundo en febrero de 2021, lo que ha llevado a algunos inversores a esperar que los reguladores de Estados Unidos se lancen a lo mismo en breve.El nominado por el presidente Joe Biden para dirigir la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler, se muestra ante los expertos más transigente con las criptomonedas que sus predecesores. Así lo cree Viraj Patel, jefe de asignación de activos en Fiduciary Trust International, firma que aún no ha invertido en divisas digitales para los clientes pero que está a la espera de un fondo cotizado con sede en EEUU. "Realmente estamos mirando a la criptomoneda a través de la lente de que esto podría ser el oro 2.0", expresa Patel.Rosenbluth, por su parte, se muestra escéptico ante la posibilidad de que se apruebe un fondo así este año. En general, los fondos y productos con criptomonedas aportaron casi 5.600 millones de dólares en activos en 2020, un aumento de más del 600% respecto al año anterior, según la gestora de activos CoinShares.

/20210305/bitcoin-vs-monedas-tradicionales-que-mas-ecologico-1109550540.html

/20210301/punto-de-inflexion-los-obstaculos-y-las-oportunidades-que-definiran-el-futuro-del-bitcoin-1109379964.html

/20210226/bill-gates-explica-por-que-no-invierte-en-bitcoin--1109300099.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

bitcóin, divisas, eeuu