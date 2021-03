https://mundo.sputniknews.com/20210305/francia-historica-condena-contra-sarkozy-por-delitos-de-corrupcion-1109559142.html

Francia: histórica condena contra Sarkozy por delitos de corrupción

Tras la condena al expresidente de Francia a tres años de prisión por delitos de corrupción, el investigador Leo Harari dialogó con 'GPS Internacional' para... 05.03.2021, Sputnik Mundo

Un tribunal de París condenó al expresidente francés, Nicolás Sarkozy, a tres años de prisión, dos de ellos en libertad condicional, convirtiéndolo en el primer expresidente galo que cumplirá una condena real. La corte declaró a Sarkozy culpable de corrupción y tráfico de influencias, en el marco de lo que ha sido llamado como caso de escuchas telefónicas, en el cual el expresidente habría intentado obtener ilegalmente en 2014 información sobre una investigación en su contra de un magistrado.La condena complica las perspectivas de la centroderecha francesaAl respecto, "estamos en plena campaña electoral, y con una situación tan compleja como la actual, este hecho implica un verdadero escándalo", indicó. Sobre ello, "Sarkozy es el único expresidente de derecha vivo, en un momento particular en el que la derecha intenta consolidarse, frente a las tensiones de la ultraderecha de Marine Le Pen y el movimiento de Macron", advirtió. Más aun, "el panorama es de una derecha agitada, de protesta hacia los jueces, a quienes los acusan de querer vengarse", explicó.Ello tendrá serias repercusiones y complejizará aun más el sistema político de un país con crecientes protestas sociales, indicó. Por su parte, "dado que Sarkozy sigue teniendo una gran influencia dentro de los movimientos de centroderecha franceses, este hecho tendrá un fuerte impacto para ese sector político", concluyó el investigador.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el parlamentario del Parlasur Ricardo Canese, con quien dialogamos sobre su iniciativa en el organismo deliberativo del Mercosur.La salud pública como derecho humano inalienableEl parlamentario del Parlasur, Ricardo Canese, en conjunto con otros 32 parlamentarios de la Bancada Progresista del organismo, presentaron una iniciativa para que se declare a la salud pública como un derecho humano inalienable. En este sentido, la misma iniciativa establece que su acceso no debe discriminar razones económicas, sociales, políticas, e insta a los gobiernos del Mercosur a coordinar con la República de Cuba para garantizar el acceso público y equitativo de su vacuna contra el COVID-19 en la región.Asimismo, "dado que el 75% de las vacunas están siendo acaparadas por los países más ricos, para la salud pública en general y en el acceso a las vacunas en particular, no debería de haber ningún tipo de discriminación económica", aseveró. En este sentido, "vemos que podría darse una colaboración con Cuba , ya que ha desarrollado una vacuna que está por ser aprobada por la OMS", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis de la perspectiva estructuralista de las Relaciones Internacionales.Serie audiovisual sobre el aislamiento en la pandemiaEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con el realizador audiovisual y guionista Guillermo Trochón, con quien dialogamos sobre su serie Encierro de Mente, basada en las implicaciones del encierro en tiempos de pandemia.

