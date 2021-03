https://mundo.sputniknews.com/20210305/el-perturbador-caso-de-billy-milligan-el-violador-con-24-personalidades-distintas-1109569677.html

El perturbador caso de Billy Milligan, el violador con 24 personalidades distintas

El perturbador caso de Billy Milligan, el violador con 24 personalidades distintas

El 5 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Personalidad Múltiple que busca crear conciencia sobre este raro trastorno disociativo. Con motivo de la fecha... 05.03.2021, Sputnik Mundo

El caso de Mulligan se popularizó luego de la publicación en 1981 de la novela biográfica de Daniel Keyes The Minds of Billy Milligan (Las mentes de Billy Milligan, en español). Pero, ¿cuál fue la verdadera historia detrás de esta obra de culto, galardonada con los premios Kurd Lasswitz y Seiun y traducida a 14 idiomas?Nacido el 14 de febrero de 1955 en Florida, WIlliam Miligan —apodado Billy— perdió a su padre cuando tenía apenas tres años y fue torturado y violado por su padrastro dos años después. Esos traumas psicológicos desencadenaron el proceso de disociación.Los primeros alter ego del niño eran un amigo imaginario sin nombre con el que jugaba, una chica británica disléxica llamada Christene, a la que enseñó a leer y escribir, y Shawn, un niño sordo y retrasado que escuchaba zumbidos en su cabeza.En 1975, Milligan fue encarcelado en la Institución Correccional de Lebanon, en Ohio, tras haber cometido una violación y un robo. Y dos años después, en octubre de 1977, fue arrestado por secuestrar y violar a tres estudiantes de la Universidad de Ohio. Paradójicamente, las víctimas lograron identificarlo, pero lo describieron de manera diferente: mientras que una de ellas aseguró que tenía un acento extranjero, otra afirmó que hablaba como si fuera una niña inocente y la tercera lo calificó de muy "amable".Una vez capturado, el hombre fue diagnosticado con esquizofrenia aguda. Más tarde, la psicóloga Dorothy Turner llevó a cabo un examen psicológico y llegó a la conclusión de que también padecía un trastorno de personalidad múltiple. Tenía al menos una decena de personalidades diferentes, entre ellas una lesbiana tímida y solitaria llamada Adalana —fue ella la responsable de las violaciones— o el comunista yugoslavo Rage Vadaskovinich, quien cometió los robos "al estilo de Robyn Hood" pero no estaba al tanto de las violaciones.Más tarde, Billy contó a los médicos de 14 personalidades más, a las que el propio hombre bautizó como "indeseables". Entre ellas figuraban April, una joven de 19 años que planeaba vengarse del padrastro de Milligan, un judío religioso llamado Samuel —que también era un hábil escultor— y un adolescente homosexual de nombre Timothy. Todas las personalidades de Billy tenían acentos, comportamientos y hasta CI distintos, algo que dejó perplejos a los expertos.Milligan pasó más de una década en distintas instituciones psiquiátricas. En 1988, luego de que todas sus personalidades "se fusionaran en una sola", finalmente salió en libertad. Una vez dado de alta, se mudó a California, donde vivió una vida normal y hasta era propietario de un pequeño estudio cinematográfico. En diciembre de 2014, Billy Milligan murió de cáncer en una residencia de ancianos. Tenía 59 años.La vida de Milligan no solo inspiró el libro de Keyese, sino también una película titulada The Crowded Room, cuyo rodaje comenzó en 2015 pero ahora se encuentra suspendido. Será el oscarizado intérprete Leonardo DiCaprio quien dará vida al misterioso violador atrapado en su propia mente en el caso de que el proyecto se reanude. Curiosamente, la película de terror psicológico y suspenso de M. Night Shyamalan Split (titulada Múltiple en España y Fragmentado en Hispanoamérica) que narra la historia de un violador que secuestra a tres jóvenes de un aparcamiento de coches, también se basa en parte en la vida de Mulligan.

