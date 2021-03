https://mundo.sputniknews.com/20210305/eeuu-considera-alojar-a-ninos-migrantes-no-acompanados-en-base-militar-1109596032.html

EEUU considera alojar a niños migrantes no acompañados en base militar

EEUU considera alojar a niños migrantes no acompañados en base militar

WASHINGTON (Sputnik) — El Gobierno de Joe Biden está considerando alojar a niños migrantes no acompañados en una base militar en el estado estadounidense de...

internacional

niños migrantes

migración

eeuu

Expertos del HHS visitaron Fort Lee, una instalación del Ejército cerca de la ciudad de Richmond, a principios de esta semana sobre la posibilidad de alojar a niños migrantes allí, pero aún no han presentado una solicitud para hacerlo.Kirby prometió que el Departamento de Defensa considerará debidamente tal solicitud y tomará "la mejor decisión" que pueda, y agregó que no se inspeccionaron otras bases para este propósito.Al 18 de febrero, había alrededor de 6.800 niños no acompañados bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS.

eeuu

