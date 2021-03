https://mundo.sputniknews.com/20210305/congresista-eeuu-debe-contener-a-china-sin-caer-en-una-nueva-guerra-fria-1109593303.html

Congresista: EEUU debe contener a China sin caer en una nueva Guerra Fría

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos debe evitar iniciar una nueva Guerra Fría con China a pesar de la necesidad de contener a la superpotencia asiática, dijo... 05.03.2021, Sputnik Mundo

El congresista añadió que Estados Unidos tenía que seguir coexistiendo y trabajando con China en un amplio espectro de cuestiones y no podía, al mismo tiempo, acusar regularmente de forma oficial a Pekín de ser el peor régimen del planeta.En ese sentido, dijo que la solución fue combinar un compromiso de coexistencia con una política de contención.Smith también dijo que el presidente estadounidense Joe Biden "no se hace ilusiones" respecto a este tema.El miércoles, en un discurso sobre política exterior, el secretario de Estado (canciller), Antony Blinken dijo que la administración de Biden estaba preparada para enfrentarse a China siempre que fuera necesario y afirmó que la relación de Estados Unidos con Pekín sería la "mayor prueba geopolítica" del siglo XXI. AfganistánLas fuerzas armadas de Estados Unidos deberían retirarse este año del conflicto de casi 20 años en Afganistán y reducir su presencia en Oriente Medio y África, dijo Adam Smith.Agregó que su país no saldrá "el 1° de mayo, (pero) sería enormemente importante para la política exterior de Estados Unidos si pudiera salir de Afganistán, ya que existe preocupación sobre el grado en el que Estados Unidos ha confiado en sus fuerzas armadas para imponer su política exterior al mundo".Indicó que cree que Oriente Medio es uno de los mejores lugares en los que Estados Unidos puede buscar para hacer reducciones, mientras continúa apoyando también la iniciativa de defensa europea y la (región) Indo-Pacífica."Hay que "encontrar una manera de estar menos presentes; contener a Irán seguirá siendo una prioridad", afirmó.En África, Estados Unidos no necesita desplegar grandes fuerzas, sino que debe mantener un número relativamente pequeño de tropas en diferentes lugares para combatir los movimientos terroristas y evitar que China "logre colarse allí y construir alianzas problemáticas", agregó Smith.

