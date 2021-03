https://mundo.sputniknews.com/20210305/algunas-personas-experimentan-reacciones-cutaneas-tiempo-despues-de-vacunarse-con-moderna-1109566396.html

Algunas personas experimentan reacciones cutáneas tiempo después de vacunarse con Moderna

Algunas personas experimentan reacciones cutáneas tiempo después de vacunarse con Moderna

Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas al cabo de una semana o más de vacunarse con Moderna. Entre los síntomas figuran brazos enrojecidos... 05.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-05T13:49+0000

2021-03-05T13:49+0000

2021-03-05T13:49+0000

vacuna contra coronavirus

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1109566201_0:20:3211:1826_1920x0_80_0_0_741b7c5d829e48207cb47246a2a74d80.jpg

Doce personas de un total de 30.000 experimentaron reacciones alérgicas en la piel durante el estudio, según una carta de los médicos publicada en la revista New England Journal of Medicine.Cinco de los pacientes presentaban lesiones cutáneas de más de 10 centímetros de diámetro en el lugar de la inyección. Dos experimentaron una erupción en otras zonas, como cerca del codo y en la palma de la mano.El sarpullido surgió de media al cabo de unos ocho días de recibir la primera inyección, y pasados unos seis días la reacción desaparecía, afirma el informe.La mayoría fue vacunada en el Hospital General de Massachusetts, donde se administran las vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech. Pero las reacciones cutáneas solo se produjeron en personas que habían recibido la de Moderna.Los médicos destacan la importancia de no confundir estas reacciones inofensivas con una infección para evitar el uso innecesario de antibióticos y otros fármacos. Así, una persona con sarpullidos fue tratada de una infección no existente, ya que el médico a quien se había dirigido no reconoció el síntoma como alérgico. "Tanto si has experimentado una erupción en el lugar de la inyección de inmediato como si has tenido una reacción cutánea retardada, ninguna de las dos debería impedirte recibir la segunda dosis de la vacuna", asegura la autora principal de la carta, la doctora Kimberly Blumenthal, del Hospital General de Massachusetts.

/20210127/eeuu-asegura-que-reacciones-graves-a-las-vacunas-moderna-y-pfizer-contra-covid-19-son-raras-1094250136.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, salud