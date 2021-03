https://mundo.sputniknews.com/20210304/video-una-manada-de-ciervos-salta-por-encima-de-un-bmw-en-movimiento-1109531680.html

Vídeo: una manada de ciervos salta por encima de un BMW en movimiento

Vídeo: una manada de ciervos salta por encima de un BMW en movimiento

Un accidente de tráfico inusual tuvo lugar a finales de febrero del 2021 en una carretera rural en Polonia cuando una manada de ciervos salvajes salió del... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T17:54+0000

2021-03-04T17:54+0000

2021-03-04T17:54+0000

accidentes

automovilismo

accidentes de tránsito

animales

videoclub

polonia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1109531992_0:14:798:463_1920x0_80_0_0_715b7de0f7cbaf3007e540be01d40332.png

El incidente fue filmado cerca de la ciudad de Pultusk por una cámara instalada en otro auto que iba detrás. En la grabación se puede observar cómo el BMW negro se mueve a una velocidad de unos 80 km/h cuando inesperadamente siete ciervos salen del bosque a gran velocidad. Al ver a los animales, el conductor del sedán alemán frenó bruscamente para evitar la colisión. No obstante, no todos los animales lograron adelantar al automóvil. Tres ciervos intentaron saltar por encima del coche. Uno de los animales superó con éxito el obstáculo, empujando el techo del BMW con sus pezuñas. Pero los otros dos fueron menos afortunados. Un ciervo chocó ligeramente contra la parte delantera del automóvil, dañando el capó y el parachoques, después de que huyó. El tercer participante del accidente, a su vez, no calculó bien la trayectoria del salto y aterrizó en el maletero, después de que asustado intentó subir al techo del auto. Tras todas las maniobras fallidas, el ciervo regresó al suelo y corrió en dirección opuesta de su manada.Todos los ciervos involucrados abandonaron el lugar del accidente sin daños visibles, mientras que el BMW seguramente necesitará pasar por un servicio de autos para reparar todas las partes de la carrocería que fueron dañadas por los animales.

polonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, accidentes, automovilismo, accidentes de tránsito, animales, videoclub, polonia