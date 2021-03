https://mundo.sputniknews.com/20210304/timochenko-y-mancuso-piden-reunion-de-comision-de-verdad-para-revelar-hechos-1109543957.html

'Timochenko' y Mancuso piden reunión de Comisión de Verdad para revelar hechos

'Timochenko' y Mancuso piden reunión de Comisión de Verdad para revelar hechos

El máximo líder del partido colombiano de izquierda Comunes, Rodrigo Londoño, 'Timochenko', le pidió al sacerdote Francisco de Roux, presidente de la Comisión... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T22:48+0000

2021-03-04T22:48+0000

2021-03-04T22:51+0000

américa latina

salvatore mancuso

rodrigo londoño

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1109543930_0:303:3101:2047_1920x0_80_0_0_7036c1cb67e4a7d6f15b2c4cafe7d1e0.jpg

El exguerrillero, quien señaló que escribió la misiva a De Roux tras dialogar y llegar a ese consenso con Mancuso, pidió al sacerdote que la convocatoria se haga "con presencia de medios de comunicación nacionales y extranjeros" y con previa invitación a organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos multilaterales."Estamos obligados a armar el rompecabezas de la tragedia, a establecer sus causas, a develar todo lo que ocultan, a indicar quienes son los cómplices escondidos, a buscar soluciones definitivas a esa violencia que nos ha azotado sin piedad", agregó Timochenko. Anunció que a la reunión concurrirán inicialmente Mancuso, el actual senador por Comunes Julián Gallo Cubillos (conocido como Carlos Antonio Lozada), y Joverman Sánchez Arroyave (conocido como Rubén Cano).Por su parte, la prensa colombiana también reveló una carta que el propio Mancuso le dirigió a De Roux en la que hizo la misma solicitud que Timochenko, y en la que también le pidió al sacerdote que "facilite los encuentros" en los que converjan "los actores del conflicto armado para reconstruir y contar entre todos la verdad sobre diferentes hechos de interés para las víctimas y el país".Mancuso, quien escribió la carta en la prisión de Irwin County, en Georgia (EEUU), donde espera su deportación, advirtió que el periodo de mandato de la Comisión de la Verdad es corto (hasta diciembre de 2021), por lo cual "hay que pasar a la acción" y contar la verdad de hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, los cuales serán presentados en un informe final del organismo.Al respecto, el exparamilitar, quien fue extraditado a EEUU en 2008 por delitos relacionados con narcotráfico, propuso, además, que la Comisión de la Verdad organice otros espacios de reconocimiento y no repetición en varios lugares del país "con acompañamiento internacional y las debidas garantías de seguridad" para los que participen en los mismos.El objetivo, señaló, es hacer ante las víctimas un "reconocimiento voluntario de responsabilidades, pedido de perdón y compromisos de no repetición".En la carta, el exparamilitar aseguró que 3.600 desmovilizados de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, paramilitares), de la que que él fue uno de los principales comandantes, han sido asesinados junto con familiares.Por último, pidió a De Roux que "por conducto diferente" puedan hablar sobe la seguridad del exparamilitar y la de su familia.Por s u parte, la Comisión de la Verdad reiteró a través de Twitter "su disposición a recibir los aportes a la verdad de quienes manifiesten su interés en hacerlo en privado o ante los medios interés y de facilitar los mecanismos para que sus aportes sean escuchados".Mientras, el sacerdote De Roux aún no responde de manera directa a las misivas de Timochenko y Mancuso.

/20200901/salvatore-mancuso-y-jorge-40-los-temibles-paramilitares-que-vuelven-a-colombia-1092613324.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

salvatore mancuso, rodrigo londoño, colombia