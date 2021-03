https://mundo.sputniknews.com/20210304/quien-fue-mariano-moreno-el-procer-mas-incomodo-y-vigente-de-argentina-1109544185.html

Quién fue Mariano Moreno, el prócer más incómodo y vigente de Argentina

Se cumplen 210 años de la dudosa muerte de Mariano Moreno, uno de los padres de la primera revolución independentista, creador del primer periódico nacional y... 04.03.2021, Sputnik Mundo

Ninguneado por la historia oficial y casi desconocido fuera de Argentina, la figura de Mariano Moreno fue rescatada en años más recientes por académicos y divulgadores de la historia por la lucidez de sus ideas y el mérito de su posturas políticas, que lo colocan como uno de los primeros iconoclastas de las estructuras coloniales y opresoras en el continente.Nació en 1778 en Buenos Aires, en el seno de una familia de inmigrantes españoles no aristocráticos, con limitaciones económicas que le impidieron acceder a las principales casas de altos estudios locales. Recién a los 21 años, luego de juntar el dinero necesario, emprendió camino hacia la Universidad de Chuquisaca, hoy Sucre, en lo que es ahora Bolivia.Pigna es uno de los divulgadores de la historia más reconocidos del país y uno de los que recuperó la importancia de la figura de Moreno en las últimas décadas. Entre marzo y junio, estará ofreciendo un curso de Historia Integral de Argentina, de la conquista a la crisis de 1930, con clases virtuales semanales, dividido en cuatro módulos temáticos mensuales, a través de la plataforma del Centro Cultural Konex.Moreno queda impactado por los autores de la ilustración francesa, que inspiraron el conjunto de las revoluciones independentistas antimonárquicas del siglo XVIII, por lo que, cuando regresa a la capital porteña, en 1805, se vincula a los sectores de la sociedad que estaban pensando en un cambio, concretamente después de las frustradas invasiones inglesas de 1806 y 1807."Hay un rechazo de la población de Buenos Aires al ejército británico en dos oportunidades, que da fuerza a los criollos como para pensar en una autonomía, en el camino a una independencia. Moreno va a ser uno de los protagonistas de los sucesos de mayo de 1810, que se dan en un contexto mundial muy interesante", contó el historiador.¿Moreno murió envenenado?En 1808, Napoleón Bonaparte, entonces emperador de Francia, había invadido la península ibérica y tomó control del Gobierno de España, que queda a cargo de su hermano Jose, lo que genera una acefalía en el poder sobre las colonias americanas, que no reconocen su autoridad, y que contaban con sectores que ya rechazaban al monarca español Fernando VII.El 25 de mayo de 1810, después de una semana de revueltas contra las autoridades españolas coloniales del Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, la sociedad criolla salió a las calles, destituyó al virrey en funciones e instituyó el primer Gobierno local.Sus políticas lo volvieron una figura incómoda y le valieron la enemistad del presidente de la Primera Junta, Cornelio Saavedra, prestigioso miembro del poder político y militar del cuerpo de Patricios, un personaje de la alcurnia criolla y de posición transigente con la corona española."Moreno es enviado a una misión aparentemente secreta a comprar armas a Londres, cuando Inglaterra no podía venderle a los americanos porque era aliada de España contra Francia. En el viaje en barco muere sospechosamente de una gran indisposición estomacal. Según los testigos, entre ellos su hermano y su secretario, no hay ninguna duda de que fue envenenado", relató.Pigna contó que se le suministró un antivomitivo porque tenía muchos mareos y dolores, pero en una dosis letal, sin diluir en agua, por lo que tuvo una muerte muy dolorosa, con una larga agonía. Sus acompañantes pidieron acercarse a las costas de Río de Janeiro, Brasil, pero el capitán inglés se negó. Luego de morir el 4 de marzo de 1811, solicitan amarrar para que un médico le realice una autopsia y nuevamente son desoídos, por lo que su cuerpo es lanzado al mar envuelto en una bandera británica."Cornelio Saavedra dice 'hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego'. Antes de su partida lo trata de demonio, de Robespierre [en referencia al líder de la facción de los Jacobinos, ala radical durante la Revolución Francesa y instaurador del período del Terror], y celebra mucho su desplazamiento. No podemos afirmar que fue el ideólogo de su muerte, pero es una de las personas que más se alegra por su desaparición", profundizó el historiador.Los escritos y la obra política de Moreno sigue teniendo una enorme actualidad. Fue un gran periodista y funda La Gazeta, el primer periódico no colonial, que fue el órgano de difusión de la revolución. "El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de éstos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. El pueblo no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal", escribió Moreno en la edición inicial, el 7 de junio de 1810, día que se conmemora en Argentina como día del periodista.

