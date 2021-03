https://mundo.sputniknews.com/20210304/pizza-favor-italiana-llama-policia-salvarse-violencia-genero-1109499342.html

¡Una pizza, por favor! Una italiana llama a la policía para salvarse de la violencia de género

¡Una pizza, por favor! Una italiana llama a la policía para salvarse de la violencia de género

La Policía de Milán acudió a salvar a una italiana que no podía decir abiertamente que tenía problemas con su expareja. Por ello, la mujer pidió una pizza... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T02:24+0000

2021-03-04T02:24+0000

2021-03-04T02:27+0000

internacional

violencia de género

italia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1092607068_0:0:1878:1056_1920x0_80_0_0_e3e187c27e9a08c66bb4cde1b28e8bf2.jpg

Tras casi un año de relación con un marroquí de 26 años, la mujer tuvo que terminarla por sufrir continuamente violencia de género por parte de su pareja. Posteriormente, el hombre se puso en contacto con ella para pedirle que le volviese a ver porque estaba "muy enfermo".La mujer aceptó la propuesta de su ex, ya que creía que este se había arrepentido. Le dio cita en un hotel, donde el joven le arrebató el teléfono de las manos y le dio varios puñetazos en la cara, informan medios locales, citando informes policiales.La víctima consiguió escapar de la habitación y llamó al 112 desde la recepción y pidió una "pizza Margarita". La operadora, quien atendió la llamada, entendió inmediatamente que necesitaba ayuda y alertó a la policía. "Tenía miedo de morir, si no hubiera podido sonar la alarma creo que esta vez me habría matado", explicó a la policía la mujer de 33 años que finalmente denunció al joven. Además, reconstruyó como había sido el año de relación con él, lleno de violencia.Más tarde explicó a la Policía que no quería que nadie escuchara su llamada para pedir ayuda. Inicialmente, el juez validó el arresto del acosador, pero después de eso lo dejó en libertad aunque le prohibió residir en Milán, que es la ciudad donde la víctima vive desde hace años. En 2020, la organización internacional no gubernamental ActionAid lanzó la campaña Call4Margherita (Llama por Margarita) para ofrecer mejores herramientas en la lucha contra la violencia de género. Lo hizo después de que una chica llamase a la Policía, fingiendo pedir una pizza, para poder escapar de la violencia de su pareja.

/20210303/femicidios-en-america-latina-2021-las-alarmantes-cifras-1109494935.html

italia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

violencia de género, italia, europa