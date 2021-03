https://mundo.sputniknews.com/20210304/nueva-administracion-vieja-politica-eeuu-anuncia-aumento-de-presion-sobre-venezuela-1109511110.html

Nueva Administración, vieja política: EEUU anuncia aumento de presión sobre Venezuela

Nueva Administración, vieja política: EEUU anuncia aumento de presión sobre Venezuela

Las esperanzas de que la llegada de la Administración Biden supondría un nuevo estilo de la política exterior estadounidense, augurándose cierto alivio en este... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T11:55+0000

2021-03-04T11:55+0000

2021-03-04T11:55+0000

qué pasa

elecciones parlamentarias en venezuela (2020)

juan guaidó

latinoamérica

sanciones

ue

venezuela

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1109510670_28:0:640:344_1920x0_80_0_0_2dd33d30ba71bf674b9bb9aa89eaa8b4.jpg

Nueva Administración, vieja política: EEUU anuncia aumento de presión sobre Venezuela Nueva Administración, vieja política: EEUU anuncia aumento de presión sobre Venezuela

Así lo prometió el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en una conversación telefónica con el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, donde adelantó los planes de Washington para "promover una transición democrática y pacífica", según un comunicado del Departamento de Estado.Unos planes que incluyen "trabajar con los aliados de ideas afines, incluidos la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos, y el Grupo de Contacto Internacional", añade el documento.De hecho, dichos aliados no se han quedado de brazos cruzados. Recientemente, Bruselas adoptó nuevas sanciones contra Caracas, ampliando la 'lista negra' de ciudadanos venezolanos, de 36 a 55 individuos, entre ellos la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y Diosdado Cabello, hombre de confianza y número dos de la Administración de Nicolás Maduro. Una medida de reacción a las pasadas elecciones parlamentarias, consideradas por el bloque comunitario como "ilegítimas".Ante ello, Venezuela declaró persona 'non grata' a la embajadora de la Unión Europea en ese país, a lo que los Veintisiete respondieron simétricamente.En conversación con Radio Sputnik, el analista venezolano Jesús Alberto Rondón insistió en que "las medidas coercitivas unilaterales —llamadas inadecuadamente 'sanciones'— contra cualquier país no contribuyen de manera alguna a los procesos de establilización y de diálogo político", sino todo lo "contrario"."En mi opinión, los actores de oposición que buscan desplazar al chavismo de manera rápida, de manera expresa, y que han venido fracasando de manera sistemática en el territorio nacional, están desarrollando activamente un 'lobby' en tres centros de poder, es decir, EEUU, Europa y los países que integran el Grupo de Lima, con el objeto de promover que los Gobiernos de esos países incrementen lo que ellos denominan 'la presión internacional contra Venezuela', es decir, que se incrementen las medidas coercitivas unilaterales que buscan la salida forzosa del presidente Maduro", apuntó Rondón.

venezuela

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Víctor Ternovsky

Víctor Ternovsky

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Víctor Ternovsky

аудио, elecciones parlamentarias en venezuela (2020), juan guaidó, latinoamérica, sanciones, ue, venezuela, eeuu