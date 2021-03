https://mundo.sputniknews.com/20210304/nos-esta-salvando-la-vida-un-intendente-argentino-se-vacuno-con-la-foto-de-putin-1109522365.html

"Nos está salvando la vida": un intendente argentino se vacunó con la foto de Putin

Juan Carlos Gasparini es el carismático intendente del municipio de Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires. Le tocó recibir la primera dosis de la vacuna... 04.03.2021, Sputnik Mundo

américa latina

sputnik v (vacuna)

vacuna contra coronavirus

argentina

vladímir putin

Roque Pérez es un pequeño distrito de la provincia de Buenos Aires que no supera los 15.000 habitantes, por lo que es extraño que sus noticias lleguen a la primera plana de los diarios. Juan Carlos Gasparini, el intendente del municipio, cambió eso y se convirtió en noticia luego de concurrir a aplicarse la vacuna Sputnik V con una fotografía del presidente de Rusia, Vladímir Putin.Por su edad, a Gasparini le tocó recibir su primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V el 2 de marzo, apenas unos días después de volver a su puesto luego de una enfermedad. El intendente, conocido popularmente como "Chinchu", no quiso dejar pasar la oportunidad para, además de vacunarse, hacer un homenaje a Rusia.Así es que llegó con un retrato del presidente ruso, Vladímir Putin, que lució para las cámaras al momento de ser inoculado.De esa forma, Gasparini buscó contrarrestar los cuestionamientos que muchos representantes de la oposición al Gobierno de Alberto Fernández, con el que se identifica, hicieron a la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya y que incluyeron hasta una insólita denuncia penal por un supuesto "envenenamiento" a la población argentina.El intendente de Roque Pérez es conocido por su particular historia. Un perfil realizado por el diario Página 12 consigna que vivió en la calle durante su niñez y nunca pudo terminar la escuela Primaria. En la adolescencia debió trabajar para asegurarse el sustento con empleos duros como la construcción, la faena de nutrias o incluso vendiendo turrones en un cementerio."Soy un negro de abajo sin estudios que pudo hacer cosas para los que sufrieron lo que yo sufrí. Muchos me critican porque les doy laburo a los que nadie emplearía, pero sería un mal parido si no lo hiciera", se definió, en una entrevista con ese diario.

argentina

2021

sputnik v (vacuna), vacuna contra coronavirus, argentina, vladímir putin