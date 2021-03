https://mundo.sputniknews.com/20210304/narcocrowfunding-para-el-rey-del-hachis-el-jefe-del-clan-de-los-castana-sale-de-prision-1109512527.html

'Narcocrowfunding' para el rey del Hachís: el jefe del clan de 'Los Castaña' sale de prisión

El juez había rebajado sustancialmente el monto de la fianza del rey del Hachís en el Estrecho debido a su estado de salud. La Fiscalía no recurrirá su... 04.03.2021, Sputnik Mundo

Francisco Tejón, alias 'El Castaña', cabecilla del clan homónimo, fue puesto en libertad a las 20:40 horas del 3 de marzo en el centro penitenciario de Botafuegos en Algeciras (provincia de Cádiz), donde permanecía recluido desde el verano de 2018 a la espera de juicio por delitos de tráfico de estupefacientes. Su liberación ha sido posible luego de que la Audiencia Provincial de Cádiz en Algeciras autorizara tal posibilidad previo pago de la fianza de 200.000 euros impuesta como caución. Esta ha ido decreciendo desde que en 2020 quedara fijada en 600.000. Posteriormente, la Audiencia Provincial fue dando el visto bueno a las peticiones de la defensa de Tejón para ir rebajándola de forma paulatina, primero a 300.000 euros y finalmente a 200.000. El motivo radica en la enfermedad ósea degenerativa que sufre el acusado, que obligaba a trasladarlo regularmente de la cárcel al hospital. La Fiscalía Antidroga no tiene previsto recurrir la decisión, aunque estima que la acción de beneficencia que ha obrado el abono de la fianza atiende más bien a una estrategia de la defensa del narcotraficante, a quien los investigadores han llegado a atribuir una fortuna, junto al resto del clan, en torno a los 30 millones de euros. El rey del Hachís en EspañaFrancisco Tejón estaba casi a punto de cumplir el tiempo máximo que puede permanecer una persona en prisión provisional a la espera de juicio. Este no tendrá lugar hasta principios de 2022. No es la primera vez que el líder del clan de 'Los Castaña' (su hermano Antonio sigue en prisión) paga una fianza y abandona la cárcel. En busca y captura desde 2016, fue arrestado en 2018 y en octubre de ese mismo año un juez le impuso un monto de 120.000 euros para salir, que fueron abonados por transferencia desde una sociedad en Irlanda. Los investigadores de la Fiscalía Antidroga aprovecharon entonces para escrutar el rastro dejado por la transferencia y avanzar en sus pesquisas, por lo que ahora la acción de crowfunding para pagar esta última fianza mediante los aportes individualizados y presenciales de muchas personas en una oficina bancaria la entienden como un intento de esquivar el escrutinio. El clan, que dominaba el tráfico de narcóticos en la zona del Estrecho de Gibraltar, contaba con la colaboración de policías corruptos que les advertían de los pasos a emprender en el marco de la Operación Rolando, lanzada en 2014. También se valían de la falta de jurisdicción de la Policía en Gibraltar, donde poseían embarcaciones y llegaron a festejar por todo lo alto la jubilación de un subinspector. El menor del clan, Antonio Tejón, fue capturado junto con 141 colaboradores en septiembre de 2020. Al igual que ahora Francisco, había sido puesto en libertad tras un giro de los acontecimientos dos meses y medio atrás. En ese espacio de tiempo pudo montar una estructura que incluía camioneros, guardias de seguridad, lanchas, 18 pilotos y una treintena de alijadores. La cantidad de droga incautada por los dispositivos policiales que hasta 2020 posibilitaron la desarticulación del clan de 'Los Castaña' y también del de 'Los Pantoja', da una idea de la dimensión del narcotráfico en esta parte del sur de España: según datos del Ministerio del Interior, hasta el 30 de noviembre de 2019 se habían incautado 207.040 kilos de hachís, 8.069 de cocaína, 835 de marihuana, 501 de heroína y 1.083.418 cajetillas de tabaco de contrabando, así como la detención de 7.133 personas.La noticia de la excarcelación del mayor del clan de 'Los Castaña' ha sumido en la desazón a los agentes de Policía, Guardia Civil y de aduanas del Campo de Gibraltar. Según fuentes del diario El País, están convencidos de que Francisco Tejón ahora "controlará todo desde la distancia", en lo que puede suponer una frenética vuelta al desembarco de estupefacientes en la zona. Allí, en el barrio de La Atunara de La Línea de la Concepción (localidad de la que es originario el clan), los agentes tienen claro que habrá fiestas con bengalas y fuegos de artificio en honor a 'El Castaña'.

