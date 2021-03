https://mundo.sputniknews.com/20210304/mexico-mantiene-abierta-la-invitacion-de-visita-a-putin-1109501531.html

México mantiene abierta la invitación de visita a Putin

México mantiene abierta la invitación de visita a Putin

MOSCÚ (Sputnik) — México mantiene abierta la invitación de visita hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo ruso, Vladímir Putin... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T07:10+0000

2021-03-04T07:10+0000

2021-03-04T07:24+0000

américa latina

méxico

norma pensado moreno

relaciones bilaterales

vladímir putin

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106765/87/1067658762_0:305:4048:2582_1920x0_80_0_0_422cf70f25c3f7a756f4eaa802e3ea20.jpg

"Existen invitaciones abiertas para el presidente Putin, para el canciller [ruso, Serguéi] Lavrov y para nosotros sería muy importante que se pudieran dar estas visitas", dijo a esta agencia.Pensado señaló que el Gobierno mexicano esperaba que las visitas se realizasen el año pasado, pero el 2020 fue marcado por la pandemia y "todas las agendas y los planes se trastocaron", constató.La diplomática subrayó que este año es "muy importante" para México porque tiene programadas múltiples conmemoraciones de distintas fechas históricas desde el 14 de febrero hasta el 27 de septiembre, incluida la celebración del Día de la Independencia de México."Las celebraciones van a ser todo el año prácticamente, así que [Putin] siempre será bienvenido", indicó. La vacuna rusa Sputnik VLa vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V es de alta calidad y México agradece a Rusia la colaboración para acceder a ese fármaco, afirmó Norma Pensado.La diplomática expresó la confianza en que, según lo previsto, las nuevas entregas de la vacuna rusa "se den entre febrero y mayo".El 2 de febrero pasado el Gobierno de México firmó un contrato para obtener 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para inmunizar contra el COVID-19 a 12 millones de personas en dos aplicaciones.El contrato supone que todas las entregas se completarán antes de junio. El 23 de febrero México recibió el primer lote de 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V. El turismoLas autoridades mexicanas tienen confianza en que el flujo de turistas desde Rusia con destino a su país va a reactivarse, afirmó la embajadora mexicana.Expresó su convicción de que empiezan a verse "señales más alentadoras": a nivel mundial hay una tendencia que va más hacía a la baja en la tasa de contagios con el coronavirus.Agregó que esa tendencia también se debe al desarrollo de varias vacunas contra el COVID-19."Estaba creciendo mucho el turismo. Los últimos tres años fueron de un crecimiento realmente muy importante [del flujo de turistas desde Rusia con destino a México]: en 2019 fue del 31,5% con respecto al año anterior", recordó Pensado.Sin embargo, en 2020 se produjo una caída del prácticamente el 64% frente al año anterior debido a la pandemia del coronavirus, añadió la embajadora."Fueron a México casi como 31.000 turistas rusos en 2020, pero esos 31.000 prácticamente viajaron en el primer trimestre, que fue cuando todavía había más o menos manera de moverse en el mundo", explicó la jefa de la misión diplomática mexicana.Al ser preguntada si se lleva a cabo alguna discusión sobre la reanudación de los vuelos directos entre Rusia y México, respondió que las aerolíneas, que antes tenían vuelos con destino a México, de momento no han tomado decisión alguna al respecto.En este contexto, recordó que hace unos años había vuelos directos regulares de la aerolínea rusa Aeroflot a la Ciudad de México y a Cancún, pero en 2001 se suspendieron los vuelos a la Ciudad de México, luego, en 2010, los de Cancún.De momento las autoridades de México no tienen información sobre cuándo pretenden retomar estos vuelos, indicó la embajadora."Obviamente esperamos que sea pronto y obviamente tendrá que ver con la situación pandémica", expresó Pensado.Destacó el hecho de que México ha sido uno de los pocos países que han mantenido abiertas sus fronteras: solo había un cierre parcial para viajes no esenciales, pero se trata de los viajes por tierra en las fronteras entre México y Estados Unidos."Hay un trabajo realmente bastante profundo de las autoridades de turismo en México. Pues, sobre todo en esa zona a la que suelen llegar muchos turistas y sobre todo muchos rusos", recalcó la diplomática al subrayar que su país sigue recibiendo a los turistas.Subrayó que se adoptan todas las medidas necesarias en términos de salud para proteger la seguridad de los turistas que llegan a México.Los turistas que desean llegar a México pueden estar seguros de que van a llegar a un hotel que cuenta con las medidas sanitarias que se requieren, que recibe menos gente de la que podría recibir y que cumple con los protocolos de desinfección, mientras su personal se somete a pruebas para descartar contagio con el coronavirus.

/20210213/la-vacunacion-global-un-salvavidas-para-el-turismo-mexicano-1103713409.html

/20210303/esta-es-la-mutacion-del-coronavirus-mas-comun-en-mexico-1109442858.html

méxico

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

méxico, norma pensado moreno, relaciones bilaterales, vladímir putin, rusia