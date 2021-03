https://mundo.sputniknews.com/20210304/lider-de-senado-boliviano-sugiere-revisar-autonomia-universitaria-tras-tragedia-en-el-alto-1109543773.html

Líder de Senado boliviano sugiere revisar autonomía universitaria tras tragedia en El Alto

Líder de Senado boliviano sugiere revisar autonomía universitaria tras tragedia en El Alto

LA PAZ (Sputnik) — El líder de la mayoría oficialista del Senado de Bolivia sugirió "revisar" la autonomía de las universidades públicas, a raíz de la muerte... 04.03.2021

El planteamiento surgió mientras el país seguía conmocionado por la tragedia ocurrida el 2 de marzo en la Universidad Pública de El Alto (UPEA), ciudad anexa a La Paz, donde una pelea entre grupos estudiantiles rivales derivó en la caída de 11 jóvenes desde un quinto piso, resultando ocho fallecidos y tres heridos graves.Las autoridades de la UPEA deslindaron responsabilidades arguyendo que por el cogobierno docente-estudiantil vigente no podían autorizar ni prohibir actividades de los alumnos, ni siquiera obligarlos a cumplir la prohibición de reuniones y aglomeraciones en el actual tiempo de pandemia de COVID-19."No solo es lo que pasó en la UPEA; llegan las elecciones al rectorado o al decanato y se pelean como si fuera una batalla campal dentro de las universidades, y me consta, por ejemplo, en la Universidad San Simón (UMSS) y en todo lado", sostuvo Rodríguez en diálogo con reporteros.El líder parlamentario, quien es dirigente de los sindicatos cocaleros y tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la UMSS, dijo que urgía "abrir una discusión sobre la autonomía", convocando para ello al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, que agrupa a las universidades públicas del país.La propuesta de Rodríguez fue descalificada casi de inmediato por el vocero parlamentario de la alianza neoliberal Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, quien atribuyó al MAS un supuesto propósito de eliminar la autonomía universitaria.Agregó que no se podía señalar a la autonomía del sistema universitario como "causa determinante" de la tragedia de la UPEA.La autonomía de las universidades públicas rige en Bolivia desde 1930, cuando fue aprobada por un referéndum nacional, y está inscrita en la actual Constitución del Estado Plurinacional, promulgada en 2009, que establece la obligación estatal de asegurar su funcionamiento.

bolivia

