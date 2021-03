https://mundo.sputniknews.com/20210304/la-influencer-brasilena-de-101-anos-que-se-hizo-viral-y-cumplio-su-sueno-1109542215.html

La 'influencer' brasileña de 101 años que se hizo viral y cumplió su sueño

La 'influencer' brasileña de 101 años que se hizo viral y cumplió su sueño

María Cardoso trabajó toda su vida, y por ello a sus 101 años no temió volver a buscar empleo. Su perseverancia no solo le consiguió uno, sino que se hizo... 04.03.2021, Sputnik Mundo

María Cardoso trabajó desde sus 9 años. Nacida en 1919 en Brasil, se dedicó a trabajar en el campo y para ello debió dejar la escuela y nunca pudo aprender a leer ni escribir. Sin embargo, a comienzos de 2021, y ya con 101 años, se animó a intentar reinsertarse en el mercado laboral. ¿La finalidad? Poder disfrutar de un buen vino sin tener que pedirle dinero a su familia. Para ello, Cardoso armó su currículum con la ayuda de sus familiares, y decidió presentarlo a distintas empresas. Una de ellas fue el frigorífico de San Pablo, Brasil, donde trabaja su bisnieta, quien presentó en su nombre el documento. La hoja conmovió a la directora de recursos humanos de la compañía, Juliana Araujo, quien si bien no la contrató la felicitó por su iniciativa. Además, publicó su currículum en Facebook para difundir su solicitud. "Doña María, de 101 años, es una mujer empoderada, que le pidió a su bisnieta que me entregara su currículum porque quiere trabajar para no depender de nadie y comprar vinos. Una lección de valentía, fuerza e independencia para todas nosotras", escribió Araujo.En minutos, la publicación se hizo viral. "Lo compartí porque fue algo que cambió mi día. Esta señora nos dio una lección sobre el empoderamiento femenino, dándonos esta clase", dijo más tarde la ejecutiva a Globo.Gracias al posteo, Cardoso recibió finalmente una propuesta laboral, y no cualquiera. Una empresa vitivinicultora de Brasil se puso en contacto con Juliana, la bisnieta de María, y le ofrecieron mucho más de lo que buscaba. "Nos contactaron, les contamos toda la historia y el dueño de la marca de vinos nos hizo una videollamada. Habló mucho con mi abuela y se enamoró de ella. Dijo que quería darle un trabajo y le preguntó si le gustaría ser una chica catadora de vinos", contó Juliana a G1.Para esto, la empresa le envió varios vinos a la anciana, y acordó con ella que, si le gustaban los vinos, acordarían un salario mensual para que Cardoso haga videos probando cada uno, hable de ellos, y sea la nueva 'influencer' de la marca en las redes sociales. "Vi la historia en internet y pensé que era increíble, tiene mucho que ver con la marca que estoy construyendo. Luego llamé a Doña María y hablamos. Ya le envié los vinos, luego ahora ella lo probará y, si todo va bien, será nuestra 'influencer' en nuestras redes sociales", dijo Diogo, representante de la empresa, según citó Clarín.Cardoso comienza a trabajar justo en la semana del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. "No hay nada más justo que rendir homenaje a doña María, el mejor ejemplo de los últimos tiempos para una mujer que piensa diferente, lucha por lo que ella quiere y que, incluso a los 101 años, quiere comprar sus vinos sin depender de nadie", añadió el ejecutivo.

