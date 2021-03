La Cancillería rusa afirma que Moscú no injiere en los asuntos internos de Ereván

https://mundo.sputniknews.com/20210304/la-cancilleria-rusa-afirma-que-moscu-no-injiere-en-los-asuntos-internos-de-erevan-1109502824.html

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no interviene en los asuntos internos de Armenia, es la línea política que sostiene Moscú en relación con los demás países, declaró la... 04.03.2021, Sputnik Mundo

"Nuestra postura es estable, clara e inequívoca, (...) es la no injerencia en los asuntos internos. Se trata de un asunto interno de un Estado soberano, de un proceso político en ese Estado, no puede haber otras opiniones", dijo Zajárova a la emisora de radio Govorit Moskva, al responder a una pregunta sobre el enfoque de Moscú sobre los sucesos en Ereván.Al referirse a la posibilidad de Rusia de convertirse en un mediador para resolver la situación en Armenia, la diplomática subrayó que lo que está sucediendo allí es "un asunto interno de un país soberano".La tensión política en Armenia se agravó después de que el primer ministro, Nikol Pashinián, afirmara la semana pasada que los misiles rusos Iskander exportados a Armenia "no detonaron del todo o lo hicieron al 10%" durante las recientes hostilidades en Nagorno Karabaj.Rusia y Azerbaiyán desmintieron el uso de ese tipo de armas en el conflicto, y poco después el primer ministro armenio se retractó de esas palabras, afirmando que había sido desinformado.El supuesto lapsus de Pashinián desembocó en una crisis política luego de que cesara al número dos del Estado Mayor General, Tigrán Jachatrián, quien se había reído de sus palabras. Tras ese despido, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinián, el cual, a su vez, denunció un intento de golpe militar e insistió dos veces en la renuncia del jefe del Estado Mayor.Sin embargo, el presidente del país, Armén Sarkisián, de momento, no aprobó el despido del jefe del Estado Mayor General.

