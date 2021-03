https://mundo.sputniknews.com/20210304/italia-es-capaz-de-dar-el-visto-bueno-a-la-sputnik-v-sin-la-aprobacion-europea--1109535420.html

"Italia es capaz de dar el visto bueno a la Sputnik V sin la aprobación europea"

"Italia es capaz de dar el visto bueno a la Sputnik V sin la aprobación europea"

El líder del partido italiano Lega, Matteo Salvini, anunció que se había reunido en el Senado con un ministro de San Marino para hablar de la vacuna rusa. El... 04.03.2021, Sputnik Mundo

Sputnik entrevistó al diputado de la Lega y director de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, Vito Comencini.El objetivo de la reunión de Salvini con un político de San Marino fue hacer frente a la emergencia sanitaria y resolver el problema del suministro de vacunas, explica Comencini. Culpa a quienes dirigieron la organización de la vacunación en el Gobierno anterior, en particular a Domenico Arcuri. Era el comisionado de emergencia, y su tarea fue contener la pandemia del COVID-19 de marzo de 2020 a marzo de 2021. Salvini, como líder del partido que entró en el Gobierno, se esfuerza por encontrar soluciones alternativas, explica Comencini. "Queremos seguir el ejemplo de San Marino y utilizar un método similar en Italia: empezar a utilizar otros fármacos antivirales que ayudarán a acelerar la inmunización de la población", agrega. El objetivo de la Liga es proteger a los ciudadanos italianos, asegura. Si es necesario adquirir otras vacunas y, en particular, la Sputnik V, ¿por qué no hacerlo?, se pregunta el político. Rusia es conocida por sus avances científicos en el campo de la medicina, dice. Por lo que desde este punto de vista se puede confiar plenamente en los productos rusos, destaca. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) podría aprobar la Sputnik V en abril o mayo, pero Italia no puede esperar tanto teniendo en cuenta sus pérdidas económicas por culpa de la pandemia y los brotes de la enfermedad que siguen sucediéndose. "No, obviamente el tiempo es muy valioso y cuanto antes llevemos la vacuna a Italia, mejor. Creo que esta es la línea que debería seguir nuestro Gobierno para hacer frente a la actual escasez de vacunas", subraya Comencini. Subraya que si la EMA sigue retrasando la aprobación del fármaco, Italia podría aprobarla por sí misma a través de la Aifa (la Agencia Farmacéutica Italiana).

